Kadınlara 'yüzde 30 daha ucuz emeklilik' formülü! O tarihten sonra değişecek

Asgari ücrete gelecek zam ve belirlenecek yeni asgari ücret tutarı pek çok kalem üzerinden etkili olacak. Bunlardan bir tanesi de doğum hizmet borçlanmaları. Buradan hareketle asgari ücret güncellenmesinin en az yüzde 30 oranında olması halinde yıl başından önce doğum hizmet borçlanması yapan kadınların yüzde en az yüzde 30 daha ucuz maliyetle bunu sağlayabilecekleri belirtildi.

"ASGARİ ÜCRET GÜNCELLEMESİ, HİZMET BORÇLANMASI YAPACAK OLANLAR İÇİN İSE MALİYET ARTIŞI"

Türkiye Gazetesi'nde yazan SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmesinde, pek çok kadının doğum sebebiyle çalışma hayatına ara vermesi durumunun emeklilik için gereken prim gün sayılarının tamamlayamamasına yol açtığı vurgulandı. Kadınların emeklilik için eksik kalan primlerini doğum borçlanmasıyla ikmal etmelerinin mümkün olduğunu belirten Karakaş, SGK açısından doğum borçlanmasının hizmet borçlanması olarak değerlendirildiğini aktardı. Karakaş, hizmet borçlanmalarının bazen eksik prim gün sayılarının geriye doğru hemen doldurularak emekli olunmasını, bazen de emeklilik için gereken yaş şartını öne çekip daha erken yaşta emekli olmak için avantaj sağladığının altını çizdi.

Staj ve çıraklık çalışması olan kadınlar için doğum borçlanmasının ayrı bir öneminin olduğunu vurgulayan Karakaş, bu durumdaki kadınların 8 Eylül 1999 günü ve öncesinde staj veya çırak olan tescilli çalışmalarının olması durumunda EYT'li olarak erken emekli olmalarının mümkün olduğunu belirtti.

Öte yandan yeni yıl itibarıyla asgari ücretin de güncelleneceğini vurgulayan Karakaş, bu durumun, emeklilik için eksik primlerinin doldurmak için hizmet borçlanması yapacak olanlar için maliyet artışı anlamına geldiğini belirtti. Analiz ettiği üzere 2025'te geçerli olacak asgari ücretin en az yüzde 30 oranında güncellenmesinin söz konusu olabileceğini belirten Karakaş, bu durumda yıl başına sayılı günler kala yüzde 30 daha ucuz doğum borçlanması yaparak şartları olanların emekli olmasının avantajlı olacağını aktardı.

YILBAŞINDAN ÖNCE YAPANLARLA YILBAŞINDAN SONRA YAPANLAR ARASINDA 'ASGARİ ÜCRET' FARKI

Karakaş, doğum borçlanmasında maliyetlerin 31 Aralık 2024 tarihinden sonra, asgari ücrette ne kadar artış olursa aynı oranda artacağını belirtti. Karakaş "Örneğin brüt asgari ücret yüzde 30 oranında artarsa doğum borçlanması da ister alt sınırdan isterse üst sınırdan olsun aynı oranda artacaktır" dedi.

Karakaş yazısında "Bu maliyetlerin sabit olmadığının altını çizelim. Keza doğum borçlanması cari asgari ücrete endekslendiğinden asgari ücret artışına bağlı olarak borçlanma maliyeti değişmektedir. Hâl böyle olunca yılbaşından önce SGK doğum borçlanması yapanlar yılbaşından sonra asgari ücrette yapılan artışı oranında daha ucuz maliyetle bu işi çözmektedir" dedi.