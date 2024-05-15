Kadroların yarısı boş kaldı! Erdoğan ve Işıkhan’dan peş peşe açıklama: ‘İşçi talebinde tarihi seviyelere ulaştık, İŞKUR’a gelin…’

İŞKUR'un Nisan istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan işverenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu. İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Mesleklere bakıldığında ise sadece geçtiğimiz ay en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görüldü.

Artan eleman bulamama sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kabine Toplantısı’nda da gündeme geldi. Erdoğan konuya ilişkin, “İstihdam oranlarında olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti ancak iş gücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz. Özel sektörümüzün en çok şikayet ettiği konuların başında işçi bulamamak geliyor. Bundan sonra iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

İŞ ARAYANLARA İŞKUR’U İŞARET ETTİ

Bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir çağrı yaptı. “İŞ ARAYAN VATANDAŞLARIMIZI İŞKUR’a davet ediyorum” başlığı ile yayımladığı mesajda Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

“Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde, istihdam beklentilerindeki olumlu görünüm devam ediyor. Böylece işverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştık. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR’un anlık verilerine göre işverenler tarafından 2.374 farklı meslekte 181.264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin.”

KADROLARIN YARISI BOŞ

İstatistiklere göre nisan’da, 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere 100 bin 601 kişi işe yerleşti. İlk 4 ayda işe yerleştirilen kişi sayısı 435 bini geçti. İŞKUR'a bildirilen eleman açığı sayısı ise 856 bin. Yani açık pozisyonların sadece yarısı dolmuş durumda.







