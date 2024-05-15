FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kadroların yarısı boş kaldı! Erdoğan ve Işıkhan’dan peş peşe açıklama: ‘İşçi talebinde tarihi seviyelere ulaştık, İŞKUR’a gelin…’

Kadroların yarısı boş kaldı! Erdoğan ve Işıkhan’dan peş peşe açıklama: ‘İşçi talebinde tarihi seviyelere ulaştık, İŞKUR’a gelin…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.05.2024 13:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR’da açık iş ilanları artmaya devam etse de başvuru olmaması ekonomi yönetiminin gündemine girdi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan bu sorunu Kabine Toplantısı’nda dile getirmişti. Bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş arayanlara seslenerek İŞKUR’a başvuru yapmaları çağrısında bulundu. “İşverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştık” dedi.

Kadroların yarısı boş kaldı! Erdoğan ve Işıkhan’dan peş peşe açıklama: ‘İşçi talebinde tarihi seviyelere ulaştık, İŞKUR’a gelin…’

İŞKUR'un Nisan istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan işverenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu. İstatistiklere göre, imalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçti. Mesleklere bakıldığında ise sadece geçtiğimiz ay en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görüldü.

Artan eleman bulamama sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kabine Toplantısı’nda da gündeme geldi. Erdoğan konuya ilişkin, “İstihdam oranlarında olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti ancak iş gücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz. Özel sektörümüzün en çok şikayet ettiği konuların başında işçi bulamamak geliyor. Bundan sonra iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

ASGARİ (2)

İŞ ARAYANLARA İŞKUR’U İŞARET ETTİ

Bugün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir çağrı yaptı. “İŞ ARAYAN VATANDAŞLARIMIZI İŞKUR’a davet ediyorum” başlığı ile yayımladığı mesajda Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

“Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde, istihdam beklentilerindeki olumlu görünüm devam ediyor. Böylece işverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştık. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR’un anlık verilerine göre işverenler tarafından 2.374 farklı meslekte 181.264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin.”

iStock-487665086

KADROLARIN YARISI BOŞ

İstatistiklere göre nisan’da, 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere 100 bin 601 kişi işe yerleşti. İlk 4 ayda işe yerleştirilen kişi sayısı 435 bini geçti. İŞKUR'a bildirilen eleman açığı sayısı ise 856 bin. Yani açık pozisyonların sadece yarısı dolmuş durumda.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Şimşek 'sınırlı olacak' diye anlattıBakan Şimşek 'sınırlı olacak' diye anlattı
Keyif yapmak isterken 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz! Keyif yapmak isterken 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz!
Küresel petrol arzı nisanda günlük 200 bin varil düştüKüresel petrol arzı nisanda günlük 200 bin varil düştü
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak açıklamalar!

Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da"

Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da"

Keyif yapmak isterken 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz!

Keyif yapmak isterken 500 bin TL'ye kadar ceza ödeyebilirsiniz!

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Tarlada 39, markette 199 lira! Üreticiler isyan etti!

Tarlada 39, markette 199 lira! Üreticiler isyan etti!

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Akaryakıtta yeni uygulama resmen yürürlükte

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.