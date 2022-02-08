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Kafe ve restoranda ısıtıcılar artık ücretli! Bir kahve içip, uzun süre oturanlara kötü haber

08.02.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafe ve restoranda ısıtıcıları kullanmak artık ücretli oluyor. Yüksek elektrik faturaları esnafı kara kara düşündürürken, özellikle restoran ve kafe sahipleri zor günler yaşıyor. Dün bir kafede ısıtıcıdan saatlik para alındığını gösteren fotoğraf kafesi ise gündem yarattı. Söz konusu fotoğrafla ilgili konuşan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, "İşletmelerin müşteriden ısıtıcı fiyatı talep etmesi normal bir durum. Bir kahve içip saatlerce kafelerde oturma dönemi sona eriyor." diye konuştu.

Kafe ve restoranda ısıtıcılar artık ücretli! Bir kahve içip, uzun süre oturanlara kötü haber

Kafe ve restoranlarda artan enerji maliyeti nedeniyle ısıtıcılardan para alındığına dair haberler gündem yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf karesinde kafedeki bir ısıtıcının üzerinde 1 saatlik ücretinin yer alması olay oldu. Söz konusu fotoğraf sonrası herkes "Artık kafe ve restoranda ısıtıcıları kullanmak ücretli mi olacak?" sorusunun yanıtını merak ederken, Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl'den açıklama geldi. Bingöl konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu dönemde küçük ölçekli restoranlar kapanmaya kadar gidebilir. Restoran ve kafeler artan maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda. 1 kahve içip saatlerce kafelerde oturma dönemi sona eriyor" dedi.

KAFE VE RESTORANDA ARTIK ISITICILAR ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

ısıtıcı

Artan enerji maliyetlerinin müşteriye ve işletmeye yansımak zorunda olduğunu belirten, Bingöl, ’’Isıtıcılardan fiyat talep eden işletmelerin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Dünyada enerji maliyetleri çok fazla yükseldi. Bu artış herkese yansıyor. Müşteriler ve işletmeler kendilerine göre bir düzenek kuruyorlar. 30 - 40 kişilik bir işletmeye bir müşteri gidip saatlerce oturabiliyor. İşletmelerin müşteriden ısıtıcı fiyatı talep etmesi normal bir durum. Müşteri bu fiyatlandırmayı kabul ederse bu sistemle devam edebilirler. Müşteriler talep göstermez ise artan enerji maliyetleri nedeniyle işletmeler kapanmaya kadar gidebilir. Bu konu arz ve talep oldukça sürdürülebilir’’ şeklinde konuştu.

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"KAFE VE RESTORANLARDA KAPANMALAR YAŞANACAKTIR"

Herkesin her yerde kafe ve restoran açtığı bir dönem yaşandığını aktaran Bingöl, ’’Artan enerji ve gıda maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. Bu artışları kaldırabilen işletmeler ayakta kalacaktır. Bu maliyet artışı sonucu kafe ve restoran işletmelerinde kapanmalar da yaşanacaktır. Müşteri açısından bakacak olursak da orta sınıf insanlar biraz ayrışıyor. Farklı semtlerde içilen kahvenin maliyeti bir olmuyor. Vatandaş kendi ekonomisine göre tercihini yapacak. Bu maliyetleri işletmeler müşterilere yansıtmak zorunda. Aksi takdirde bu işletmeler kapanacaktır. Bu süreç müşteri için de işletmeler içinde zor geçiyor’’ diye konuştu.

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"ENERJİ MALİYETİ İKİ KATINA KADAR YÜKSELDİ"

İşletmeler kar amaçlı kurulduğunu hatırlatan Bingöl, ’’Artan maliyetler sonucu 1 kahve içip saatlerce kafelerde oturma dönemi sona eriyor. Böyle bir sürece girdik. İşletmeleri de bu dönemde hoş görmek lazım. Enerji maliyetleri işletmeler için yüzde 10-20 civarındaydı. Şimdi bazı işletmelerde enerji maliyetleri kiranın 2 katına kadar yükseldi. Kar yapmak için kurulan işletmelerde çeşitli yöntemleri denemek zorunda’’ sözlerini ifade etti.

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(DHA)

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