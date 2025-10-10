Kafe ve restoranlarda 'taksimetre' iddialarına DMM'den yalanlama geldi!

Kafe ve restoranlarda vatandaşlardan masa ücretinin talep edilmesi gündem olmuştu. Müşteriye bilgi verilmeden masa ücreti talebi istenmesi durumu tekrar gündeme geldi. Ancak, ilk siparişten sonra sipariş vermeyen müşterilerin hesaplarına her yarım saatte bir 50 TL eklendiğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

DMM'DEN AÇIKLAMA

DMM, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur"

Odatv’ye konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, Oda Tv'ye konu ile ilgili açıklamada bulundu. Koçal, şu cümleleri sarf etti:



"6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre, tüketiciye herhangi bir hizmet sunulmadan bedel talep edilemez. Bu tür uygulamalar, haksız ticari uygulama kapsamındadır ve tüketicinin ekonomik davranış biçimini bozmaya yöneliktir"



ONAYINIZ ALINMALI

Hizmet verilmeden ücret talep edilemeyeceğini belirten Koçal, bu bedelin hukuki geçerliliğinin olmadığını söyledi ve, "Menüde veya girişte küçük puntolarla yazılmış ifadeler bilgilendirme sayılmaz; tüketicinin onayı olmadan böyle bir bedel tahsil edilemez" şeklinde konuştu.