Kafelerde otellerde artık olmayacak! Tarih verdi, tonlarcası israf ediliyordu... Son karar Erdoğan'da

Türkiye'de her yıl 23 milyon ton gıda israf ediliyor. Meyve ve sebzelerin yüzde 35'i sofraya gelmeden çöpe giderken gıda enflasyonunu da tırmandıran bu israfa karşı Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu düğmeye bastı. İsraf ile mücadele için kolları sıvayan kurul, raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Bu düzenleme ile serpme kahvaltının önüne geçilmesi ve kişi dayatmalarının son bulunması hedefleniyor.

KİŞİ DAYATMASI İSRAFI KATLIYOR

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, serpme kahvaltıların yüzde 50'sinin çöpe gittiğini söyledi. Bingöl, kişi sayısı dayatması ile bu israfın arttığının altını çizerek şunları söyledi:

"Bu israf mekânların kişi sayısı dayatmasıyla daha da büyüyor. Mesela üç ya da dört arkadaş iki kişilik serpme kahvaltıyla rahatlıkla doyabilir ancak birçok mekân kişi sayısı dayatması yapıyor. Daha fazla ürün getiriyor. Bazılarına hiç el bile değmeden masadan alınıyor. Tabağa konulan ama dokunulmayan yiyecekler doğrudan çöpe gidiyor"

SERPME KAHVALTI DEVRİ KAPANIYOR!

Bingöl, otellerin açık büfelerinde de aynı sorunun olduğunu altını çizerek, "İki ay içinde önce Cumhurbaşkanımıza sonra da ilgili kurumlara bu raporu sunacağız" ifadelerini kullandı.

İsrafın önüne geçilmesi için bazı düzenlemelerin devreye alınabileceğini kaydeden Bingöl, şunları söyledi:



"Otellerde her şey dahil sistemi ala carte bir düzene geçebilir. Kişi yiyeceği kadar yemeği söyler. Her şeyi görüp alıp yememekten ise seçtiği ve karnını doyuracağı ürünlerle masadan kalkar. Yine restoran ve kafelerde yasal düzenleme olması halinde kişi dayatası yapılamaz. İki kişilik serpme kahvaltıyı isteyen üç kişi yer isteyen 5-6 kişi. Mekân buna izin vermezse müşteri Ticaret Bakanlığı'na durumu bildirir ve ceza yazılır."

Sokaklara yemek dökülemeyeceğinin altını çizen Bingöl, "Bu yemeklerden yiyen hayvanlar da hasta oluyor. Sokaklar da mikrop yuvası haline dönüşüyor. Veterinerlerden de bu tür şikâyetler çok geliyor" şeklinde konuştu.

GÜNDE 12 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Türkiye'de günde 12 milyon ekmeğin çöpe gittiğini aktaran Bingöl, "Burada bin bir emekle üretilen buğday da çiftçinin ve fırıncının emeği de çöpe gidiyor. İklim şartları nedeniyle tarım yapmak her geçen gün zorlaşırken, dünya küresel bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya iken biz ekmeği çöpe atıyoruz. Bunun önüne geçmek için özellikle mekânlarda verilen ekmeklere sınırlama getirilmeli. İhtiyaç halinde takviye olmalı. Tüm bu detaylar raporumuzda yer alıyor" dedi.

