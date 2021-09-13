Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metrosunun 2022 başında, Gayrettepe-Kağıthane metrolarının ise 2022'de açılacağını bildirdi.
Metro 37.5 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyonu bulunuyor.
Haberi sosyal medyadan duyuran Bakan Karaismailoğlu şu paylaşımı yaptı;
#Kağıthane-#Eyüp-#İstanbulHavalimanı Hızlı Metrosunu 2022 başında açıyoruz!#Gayrettepe-#Kağıthane Hızlı Metrosunu Mayıs 2022’de açıyoruz!— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 12, 2021
↔️37,5 KM uzunluğu
????9 İstasyonu
???? 120 Km/sa Hızı ile
????????????Saate 38.400 yolcuya hizmet verecek. pic.twitter.com/kSHbn7YNYo
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