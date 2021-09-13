FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor!

Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor!

13.09.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane metrosunun ise 2022'de, Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metrosunun ise 2022 başında açılacağını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda açıkladı.

Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metrosunun 2022 başında, Gayrettepe-Kağıthane metrolarının ise 2022'de açılacağını bildirdi.

Metro 37.5 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyonu bulunuyor.

rweatk

2022'DE AÇILIYOR!

Haberi sosyal medyadan duyuran Bakan Karaismailoğlu şu paylaşımı yaptı;

İstanbulullular dikkat! Metronun simgesi değişti! Artık M olmayacak, işte yeni logosuİstanbulullular dikkat! Metronun simgesi değişti! Artık M olmayacak, işte yeni logosu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...Yürekleri ısıtan anlar! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...
Talep çok yapan yok! Aylar sonrasına siparişTalep çok yapan yok! Aylar sonrasına sipariş
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Bakan açıkladı! O metrolar 2022'de açılıyor

Bakan açıkladı! O metrolar 2022'de açılıyor

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.