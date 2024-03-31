KAHRAMANMARAŞ CANLI SEÇİM SONUÇLARI! Kahramanmaraş seçim sonuçlarını kim kazandı? AK Parti adayı Fırat Görgel mi CHP adayı Mukaddes Zeynep Arıkan mı?

Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Kahramanmaraş seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte, 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm detaylar belli olacak.

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ



YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak.

2019 YEREL SEÇİMLERİNİ KAHRAMANMARAŞ’TA KİM KAZANDI?

Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini 422.222 alınan oy ve %67.60 oy oranı ile AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazanmıştır. Kahramanmaraş’ta 2024 yerel seçimlerini kim kazandı sorusu ise sonuçları açıklanır açıklanmaz bu sayfada olacak.









