Kahramanmaraş'ta ayçiçeği tarlalarında hasat öncesi inceleme

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere sağlanan desteklere dikkat çekti. Proje kapsamında bölgedeki çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarının tarlalarda olumlu sonuç verdiğini belirten Bilir, hasat dönemine yaklaşılırken üreticilerin emeğinin karşılığını almasını temenni etti.

Müdür Bilir, BÜGEM tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında üreticilerimize dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumlarında artık hasada doğru yaklaşıldığını belirterek, "Üreticilerimizin emeği, toprağın bereketi ve verdiğimiz desteklerle ayçiçeğinde verimli, bereketli bir sezon diliyoruz. Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya ve her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Geben Ovası’ndaki ayçiçeği tarlaları, bitkilerin olgunlaşmasıyla sarının farklı tonlarına bürünürken bölgede önümüzdeki günlerde hasat çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır