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Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını yükseltti

19.01.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraşta Irak-Türkiye boru hattında yaşanan patlama sonrasında günlük 450 bin varillik petrol transferi dururken, petrol fiyatları yükselişe geçti.

Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını yükseltti

Dün akşam saatlerinde Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama olduğu ve bunun sonucunda yangın meydana geldi.

Yangın söndürüldü ama etkileri piyasayı yakmaya devam ediyor. Brent petrolün yakın vadedeki teslim kontratları ile uzak vadedeki teslim kontratları arasındaki fark artarak Kasım ortasından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Yakın vade ve uzak vade kontratlar arasındaki fiyat farkının artması piyasada fiyatların yükseliş trendined olduğuna işaret ediyor.

Boru hattının geçen yıl günlük 450 bin varil civarında petrol aktardığı belirtilirken, analistler arzın geçici bir süre eksilmesiyle beraber kontrat vadeleri arasındaki farkın daha da artabileceğine dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'taki patlama sonrasında Brent petrol yüzde 1,2 yükselişle varil başına 88,55 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol yüzde 1,3 yükselişle 86,56 dolar oldu.

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