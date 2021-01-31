FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kahramanmaraş’taki sanayicilerden flaş iddia: Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar

Kahramanmaraş’taki sanayicilerden flaş iddia: Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2021 09:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Kahramanmaraş'ta sanayiciler fabrikalarında çalıştıracak işçi bulmakta zorlandıklarını belirtti. Az işçi ile çok iş yapmaya çalıştıklarını belirten Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Türkiye'de istihdam problemi yaşayan değil, iş beğenmeyen insanların olduğu, bizim işçi bulamadığımız bir kent Kahramanmaraş. Dolayısıyla biz daha az işçiyle çalışmanın yollarını arıyoruz çünkü işçi bulamıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş’taki sanayicilerden flaş iddia: Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar

Başta tekstil ve metal mutfak eşyaları üretimi olmak üzere 40 milyar liralık ticaret hacmiyle sanayide Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta, sanayiciler fabrikalarında çalıştıracak işçi bulamıyor. 2020 yılında 831 firma İŞKUR'dan istihdam etmek için 15 bin 452 işçi talebinde bulundu ancak birçok kişi iş teklifini geri çevirdiği için İŞKUR bu talebin sadece 10 bin 150'sini karşılayabildi.

‘KAHRAMANMARAŞ, İŞ BEĞENMEYENLERİN OLDUĞU BİR ŞEHİR’

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, sanayiciler olarak üretmek, ürettiğini ihracat etmek için çalıştıklarını ancak bunu yaparken gerekli olan işçiyi bulmakta zorlandıklarını kaydetti. Kahramanmaraş'ın işsizliğin olmadığı bir şehir olduğunu belirten Şahin Balcıoğlu, "Ama pandeminin başında daha doğrusu 2019'un ekim ayında 145 bin kayıtlı istihdamı olan bir iliz biz. Fakat Nisan ayında ihracatımız yüzde 54, Mayıs ayında da yüzde 36 düşüş yaşadı. Bu bizi çok korkuttu, 'Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz?' diye. O arada, teşekkür ediyoruz devletin kısa çalışma ödeneği imdadımıza yetişti. Neler yapıyoruz ona tutunduk önce. Sonradan işçi çıkartma yasağı getirildi ama biz işçi çıkarmak bir tarafa istihdamımızı 14 bin artırarak 2020'nin Ekim ayında 159 bine çıkardık. Biz işçi çıkarmadık, çıkarmadığımız gibi de yeni eleman aldık. Ve yeni elemanlarla daha çok üretmeye, daha çok ihraç etmeye yöneldik. Dolayısıyla Türkiye'de istihdam problemi yaşayan değil, iş beğenmeyen insanların olduğu, bizim işçi bulamadığımız bir kent Kahramanmaraş. Dolayısıyla biz daha az işçiyle çalışmanın yollarını arıyoruz çünkü işçi bulamıyoruz. Türkiye'den ender illerden bir tanesiyiz ve bundan mutluyuz. Bulduğumuz bazı arkadaşlarımız işi beğenmiyorlar ama çalışanlar var o iş de" diye konuştu.

‘302 İŞÇİYİ 2 AYDA ZOR BULDUK’

Yaklaşık 10 bin kişilik istihdamı ile şehrin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan KİPAŞ Holding de çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. İnsan Kaynakları Yöneticisi Emin Yüksel, 2020'nin sonunda 302 işçiyi istihdam ettiklerini ancak bunun hiç de kolay olmadığını belirterek, şunları söyledi.

1

"KİPAŞ Holding olarak yeni yatırımlarımızdan dolayı işçi ihtiyacımız oldu. 302 işçi için Ekim ayında İŞKUR başta olmak üzere belediyeler, hiçbir görüş fark etmeksizin siyasi partiler, muhtarlıklar, sosyal medya ve bütün mecraları kullanarak personel alımı yapacağımızı duyurduk. Ancak 302 işçiyi 2 ayda zor bulduk. İnsanlar emek yoğunluğu olduğu işlerde çalışmak istemiyorlar. Bunun sebeplerinden birisinin de sosyal yardımlar olduğunu düşünüyorum. Maalesef ülkemizde ciddi bir işsizlik olduğu söyleniyor ancak buna mukabil de çalışmak istemeyen kesim var. Genellikle hep masa başı işler isteniyor. Herkes masa başında çalışırsa bu ülkede üretimi kim yapacak? Bizim gibi kendisini üretime adamış, ihracata odaklanmış şirketlerin üretim odaklı işçilere ihtiyacı var. Bu süreçte mesleki eğitimin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ülkemizde mesleki eğitime odaklanılması gerektiği kanaatindeyim"

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Bakanlık açıkladı! Sinema salonlarına dev destekBakanlık açıkladı! Sinema salonlarına dev destek
2021 MTV ücretleri ne kadar?2021 MTV ücretleri ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...
Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...
Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi
Telefonla aradı, büyük şok yaşadı: Elim ayağım titredi
Başvuru için son tarih yaklaşıyor! Vergi yapılandırma nasıl yapılır?
Başvuru için son tarih yaklaşıyor! Vergi yapılandırma nasıl yapılır?
Gıda fiyatları düşecek mi, neden artıyor? TESK Başkanı açıkladı!
Gıda fiyatları düşecek mi, neden artıyor? TESK Başkanı açıkladı!
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Türkiye otomotiv pazarı 25 Avrupa ülkesini geçti
Türkiye otomotiv pazarı 25 Avrupa ülkesini geçti
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Benzine indirim ne zaman gelecek?
Benzine indirim ne zaman gelecek?
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
İkinci el araba fiyatları düştü!
İkinci el araba fiyatları düştü!
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!
Okuyucu Yorumları 6 yorum
üç kuruş maaş verip insanları çalıştırıyorsunuz sorun acaba o olabilir mi
ücreti yükseltin bulursunuz.
SIRF MARAŞMI İSTANBUKDADA AYNI SIKINTI VAR İŞSİZLİK DEĞİL İŞ BEĞENMEME VAR
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte altının son fiyatı... 31 Ocak altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
Bakanlık açıkladı! Sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek
Bakanlık açıkladı! Sinema salonlarına dev destek
Gıda fiyatları düşecek mi? TESK düşüş bekliyor! Gıda fiyatları neden artıyor?
Gıda fiyatları düşecek mi, neden artıyor? TESK Başkanı açıkladı!
Emekli maaşı zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar oldu? 2021 Ocak emekli zam oranı
Emekli maaşı zammı ne kadar?
Ev fiyatları düşer mi? 2021 ev fiyatları ne olur? Konut fiyatları artacak mı? Bu dönemde ev alınır mı?
Şimdi ev alınır mı? Ev fiyatları ne olacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.