Kahramanmaraş’taki sanayicilerden flaş iddia: Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar

Başta tekstil ve metal mutfak eşyaları üretimi olmak üzere 40 milyar liralık ticaret hacmiyle sanayide Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta, sanayiciler fabrikalarında çalıştıracak işçi bulamıyor. 2020 yılında 831 firma İŞKUR'dan istihdam etmek için 15 bin 452 işçi talebinde bulundu ancak birçok kişi iş teklifini geri çevirdiği için İŞKUR bu talebin sadece 10 bin 150'sini karşılayabildi.

‘KAHRAMANMARAŞ, İŞ BEĞENMEYENLERİN OLDUĞU BİR ŞEHİR’

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, sanayiciler olarak üretmek, ürettiğini ihracat etmek için çalıştıklarını ancak bunu yaparken gerekli olan işçiyi bulmakta zorlandıklarını kaydetti. Kahramanmaraş'ın işsizliğin olmadığı bir şehir olduğunu belirten Şahin Balcıoğlu, "Ama pandeminin başında daha doğrusu 2019'un ekim ayında 145 bin kayıtlı istihdamı olan bir iliz biz. Fakat Nisan ayında ihracatımız yüzde 54, Mayıs ayında da yüzde 36 düşüş yaşadı. Bu bizi çok korkuttu, 'Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz?' diye. O arada, teşekkür ediyoruz devletin kısa çalışma ödeneği imdadımıza yetişti. Neler yapıyoruz ona tutunduk önce. Sonradan işçi çıkartma yasağı getirildi ama biz işçi çıkarmak bir tarafa istihdamımızı 14 bin artırarak 2020'nin Ekim ayında 159 bine çıkardık. Biz işçi çıkarmadık, çıkarmadığımız gibi de yeni eleman aldık. Ve yeni elemanlarla daha çok üretmeye, daha çok ihraç etmeye yöneldik. Dolayısıyla Türkiye'de istihdam problemi yaşayan değil, iş beğenmeyen insanların olduğu, bizim işçi bulamadığımız bir kent Kahramanmaraş. Dolayısıyla biz daha az işçiyle çalışmanın yollarını arıyoruz çünkü işçi bulamıyoruz. Türkiye'den ender illerden bir tanesiyiz ve bundan mutluyuz. Bulduğumuz bazı arkadaşlarımız işi beğenmiyorlar ama çalışanlar var o iş de" diye konuştu.