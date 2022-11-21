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Kahvaltıların olmazsa olmazıydı, artık fiyatı dudak uçuklatıyor! Et fiyatlarını geçti

21.11.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan enflasyon süt ve süt ürünlerinin de fiyatını etkiledi. Son zamanlarda süte gelen zam sonrası peynir fiyatları adeta uçtu. Et fiyatlarını sollayan peynirin fiyatları cep yakıyor. Beyaz peynirin kilosu 175 TL'ye çıktı, ithal peynirin kilosu ise 599 TL'den başlıyor.

Kahvaltıların olmazsa olmazıydı, artık fiyatı dudak uçuklatıyor! Et fiyatlarını geçti

Artan enflasyon sonrasında süte zam yağınca kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı peynirin fiyatı, eti bile solladı. Eskiden garibanın yiyeceği olarak adlandırılan beyaz peynir, artık lüks oldu. Beyaz peynirin kilosu 175 TL, eski kaşarın kilosu ise 349 TL'ye çıktı.

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PEYNİRİN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Kahvaltının olmazsa olması beyaz peynir, kaşar peynir ve eski kaşarın fiyatı adeta dudak uçuklatıyor. Öyle ki fiyatları, et fiyatlarını geçmiş durumda. Bir kilo kaşar peyniri 249 TL, eski kaşar 349 TL ve peyaz peynir ise 175 TL'den satılıyor.

Show Haber'in haberine göre özellikle ithal peynirler çok daha pahalı. Hollanda'dan gelen peynirin kilosu 599 TL'den başlıyor. Erzincan tulumunun kilosu ise 269 TL.

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Anahtar Kelimeler:
peynir

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