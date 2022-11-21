Kahvaltıların olmazsa olmazıydı, artık fiyatı dudak uçuklatıyor! Et fiyatlarını geçti

Artan enflasyon sonrasında süte zam yağınca kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı peynirin fiyatı, eti bile solladı. Eskiden garibanın yiyeceği olarak adlandırılan beyaz peynir, artık lüks oldu. Beyaz peynirin kilosu 175 TL, eski kaşarın kilosu ise 349 TL'ye çıktı.

PEYNİRİN FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Kahvaltının olmazsa olması beyaz peynir, kaşar peynir ve eski kaşarın fiyatı adeta dudak uçuklatıyor. Öyle ki fiyatları, et fiyatlarını geçmiş durumda. Bir kilo kaşar peyniri 249 TL, eski kaşar 349 TL ve peyaz peynir ise 175 TL'den satılıyor.

Show Haber'in haberine göre özellikle ithal peynirler çok daha pahalı. Hollanda'dan gelen peynirin kilosu 599 TL'den başlıyor. Erzincan tulumunun kilosu ise 269 TL.

