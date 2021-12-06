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Kahve fiyatları durdurulamıyor! Kilosu 140 liraya fırladı

06.12.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’daki olumsuz iklim koşullarından etkilenen kahvenin fiyatı iki katına çıktı. Kahvenin kilosu 140 liraya fırladı.

Kahve fiyatları durdurulamıyor! Kilosu 140 liraya fırladı

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Yaklaşık iki ay önce kilosu 70 TL’den satılan kahve yüzde 100’lük artış ile 140 TL’den satılıyor. Türk kültürü için kahvenin önemine değinen Eminönü esnafı ise zamlardan dolayı bu gidişle bir fincan kahveyi iki günde bir içeceklerini söyledi.

"BU GİDİŞLE HER GÜN BİR KAHVE YERİNE İKİ GÜNDE BİR KAHVE İÇECEĞİZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kahveye gelen zammı değerlendiren Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Kahve şuanda yüzce 100 zamlandı. Doğadaki kuralıktan dolayı Brezilya’daki kahve çekirdeklerinin az çıkmasından dolayı yüzde 30 zam yapıldı. 15 20 gün içinde birkaç kez zam yapıldı. Bunu da herhalde dövizdeki yükselmeye bağladılar. Yani baktığımızda 2-3 ay içerisinde yüzde 100 zammı gördük. Bundan birkaç ay önce kahvenin kilosu 70 liraydı. Kahvenin şuanda kilosu 140 lira. Türk kültüründe kahve önemli bir yere sahip. Bu gidişle her gün bir fincan kahve yerine iki günde bir kahve içeceğiz gibi görünüyor. Önceden insanlar geldiklerinde yarım kilo bir kilo kahve istiyorlardı" ifadelerini kullandı.

"KAHVE İÇMEKTEN VAZGEÇTİM"

Kahve almaya geldiğini belirten Mustafa Tokkaş, “Her geçen gün kahve zamlanıyor. 60 liradan başladı şuanda 140 liraya 1 kilosunu satıyorlar. Kahve almadan gideceğim. Sürekli kahve alan bir insandım. Her geldiğimde mutlaka 1 kilo kahve alıyordum, hatta fazla alıp arkadaşlarıma hediye götürüyordum. Çok pahalandı kahve fiyatları. Şuandan itibaren kahve içmekten vazgeçtim" şeklinde konuştu.

"BİR KAHVE KEYFİMİZ VARDI ODA ELİMİZDEN ALINDI"

Şehriban Eroğlu ise “Kahve şuanda çok pahalı. Önceden geldiğimde yarım kilo alıyordum şuanda yarı yarıya düştü. 250 gram kahve alıyorum. Bir kahve keyfimiz vardı oda elimizden alındı” diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

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