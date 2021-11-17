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Kahve fiyatları uçuşa geçti! 10 yılın zirvesinde

17.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve fiyatları küresel tedarik sıkıntılarının etkisiyle sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükselerek 10 yılın zirvesine ulaştı. Yüksek gübre fiyatları ve tedarik maliyetleri fiyatların yükselişinde rol oynarken Avrupa ve ABD gibi tüketiciler Kolombiya ve Vietnam gibi üreticilerden kahve tedarik etmek konusunda sıkıntı yaşadı.

Kahve fiyatları uçuşa geçti! 10 yılın zirvesinde

Kahve fiyatları, sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükseleek 10 yılın zirvesine ulaştı.Yüksek gübre fiyatları ve tedarik maliyetleri fiyatların yükselişinde rol oynarken Avrupa ve ABD gibi tüketiciler Kolombiya ve Vietnam gibi üreticilerden kahve tedarik etmek konusunda sıkıntı yaşadı.

Kahve fiyatları, küresel tedarikte darboğaz yaşanabileceğine dair endişelerle 10 yılın zirvesine tırmanarak kilogram başına 5,07 dolara yükseldi. Arabica vadeli kontratları, Brezilya’daki üretimin azalmasıyla sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükseldi.

Sucden Financial Araştırma Müdürü Geordie Wilkes, “Piyasalar şu an için sıkışmış durumda ve kahve üreticileri tedarikin güvenliğini sağlamak konusunda geride kalmış durumdalar” dedi.

Brezilya’da gübre fiyatlarının ciddi derecede yükseldiğini ve çiftçilerin bir anda daha fazla kahve üretmekte zorlandığını belirten Wilkes, “Gelecek sene Arabica üretimi daha iyi olsa bile en fazla dengelenmiş bir piyasayla karşı karşıya kalırız” diye ekledi.

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