FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. "Kahve içmeyip Starbucks hissesi alarak zengin olunmaz, deli olunur...” Özgür Demirtaş'tan 10 maddelik ekonomi yorumu: O isme eleştiri

"Kahve içmeyip Starbucks hissesi alarak zengin olunmaz, deli olunur...” Özgür Demirtaş'tan 10 maddelik ekonomi yorumu: O isme eleştiri

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.08.2024 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa, dolar, tasarruf, temettü veren hisseler, değerli madenler, venture-capital ve yatırım fonları… Özgür Demirtaş 10 madde halinde sıraladı. Ekonomiye dair uzun bir paylaşım yapan Demirtaş beklenmedik bir açıklamada daha bulundu. Yatırım Danışmanı Mert Başaran’ın adını vermeden eleştiride bulunan ünlü ekonomist, "Kahve içmeyip Starbucks hissesi alarak zengin olunmaz, deli olunur” dedi.

"Kahve içmeyip Starbucks hissesi alarak zengin olunmaz, deli olunur...” Özgür Demirtaş'tan 10 maddelik ekonomi yorumu: O isme eleştiri

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından faiz-enflasyon ilişkisi de dahil olmak üzere ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Faizin enflasyonunun sebebi olmadığını, hükümetin geçmişte izlediği ve ekonomistler tarafından yanlış olarak değerlendirilen politikalarına da atıf yapan Prof. Dr. Demirtaş, "Malda kalmak mı, nakit bulundurmak mı" sorusuna yanıt verdi.

graph-on-display-analytics-financial-exchanges-chart-computer-technology-in-business

10 MADDE SIRALADI

Dolar, borsa, temettü veren hisseler, yatırım fonları ile tasarruf konusunda 10 madde yazan Özgür Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

1) Hükümet sizi faiz enflasyonun sebebidir diye kandırdı. Faizi indirdi enflasyonu patlattı. Sonra da faizi patlatmak zorunda kaldı.

2) Faizin düşük olduğu zamanlardan hemen önce malda kalmak, faizin yüksek olduğu zamanlardan hemen önce nakitte kalmak akıllıca. Yani bazen asset is the king bazen de cash is the king.

3) Yanda her zaman cash bulunmalı ki uygun olan varlıkları alabilin.

4) Dolar bir yatırım aracı değil, yatırıma araçtır. Yurt dışı borsalar, tahvil, değerli maden, emtia, kripto yatırım hedeflerinden bazılarıdır.

5) Türk Borsası (BIST 100) son 24 yıldır dolar bazında değer kaybettirmiştir. Bazı hisseler buna istisnadır. Ama böyle şeylere hisse bazında bakılmaz. Siz hisse bazında bakarsanız başkası da önünüze NVDIA'yı koyar... Söylemim endeks bazlı.

lsdknv

MERT BAŞARAN'IN ADINI VERMEDEN 'KAHVE PARASI' ELEŞTİRİSİ YAPTI

Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran sosyal medya platformu X'i terk etti! Sosyal medya yatırıma yönelik yayınladığı videolarla adından söz ettiren Başaran, bu duruma gerekçe olarak anlatmaya çalıştığı şeylerin küçümsenmesini göstermişti. Bugün ise Özgür Demirtaş, Mert Başaran'ı ismini vermeden eleştirdi.

6) Tasarruf etmek güzel bir şeydir. Ama tasarruf edilerek zengin falan olunmaz. Hayat o hayatın içindeki her saatten aldığınız zevklerin toplamıdır. Para sizin ileride alacağınız zevkleri arttırıcı unsurdur. Ama bu uğurda şu anda bir fincan kahve içmiyorsanız delisinizdir. Kahve içmeyip Starbucks hissesi alarak zengin olunmaz, deli olunur. Selpak'ın yarısını keserek ellerini ve burnunu gömleğine silerek zengin olunmaz, deli olunur.

7) TÜİK enflasyonu inandırıcı değildir. Hiçbir şey yapamıyorsanız, Kıbrıs fiyat endeksine bakın.

8) Temettü yatırımı çoğu zaman abartılır. Temettüsü çok yüksek olan hisse illa ki iyi yatırım demek değildir. Temettüyü bol kepçeden dağıtan şirketler büyümeden feragat etmiş olabilirler.

9) Yüksek net varlığı olan yatırımcılar için venture-capital'lar bir yatırım aracı olabilir. VC'ler yatırımlarında genelde yüzde 5 oranında başarılıdır. Yani 20 yatırımlarından 19-18 tanesi batar. Bu da her 20 yatırımlarından birinin 20 katına çıkması durumunda kapitali korumaları anlamına gelir.

10) TEFAS'taki bazı fonlar şaibelidir. Aralarında sadece 1-5 yatırımcısı olan ve yüzde 1000, 1500, 3700 gibi getirilere sahip, son derece küçük hisselere girip kendileri o hisseleri şişirerek getiri oluşturan fonlar da vardır. Dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bu fonların çıkış stratejisi yoktur.

Buna ek 8 trilyon tane daha madde var... vs vs vs..."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş
En Çok Okunan Haberler
Oğlu, kayınvalidesini öldüren Abdüllatif Şener'den ilk açıklama! Olayı saniye saniye anlattı: İşsiz kalınca psikolojisi bozulmuş

Oğlu, kayınvalidesini öldüren Abdüllatif Şener'den ilk açıklama! Olayı saniye saniye anlattı: İşsiz kalınca psikolojisi bozulmuş

Saldırgan dehşet saçtı! Ailesini rehin aldı... 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Saldırgan dehşet saçtı! Ailesini rehin aldı... 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Trafiğe çıkan her sürücü için geçerli!

Trafiğe çıkan her sürücü için geçerli!

EPDK'dan doğal gaz zammı açıklaması

EPDK'dan doğal gaz zammı açıklaması

Özel'den hükümete 'emekli maaşı' resti!

Özel'den hükümete 'emekli maaşı' resti!

EPDK yeni dönem için tek tek açıkladı

EPDK yeni dönem için tek tek açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.