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Kahveyi don ve döviz vurdu, fiyatlar el yakıyor

26.11.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın kahve üretim merkezlerinde yaşanan don olayları ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle kahve fiyatlarının artmasının ardından İzmir Kuru Kahveciler, Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen, kahve tedarik etmekte zorluk yaşandığını, bilinçsiz kahve satıcılarının kalitesiz kahveleri düşük fiyatla satmalarından dolayı kahve satıcısı esnafın zor durumda olduğunu söyledi. Gönen ayrıca, global kahve firmalarının da durumu fırsat bilerek stok yaptıklarını ileri s

Kahveyi don ve döviz vurdu, fiyatlar el yakıyor

Brezilya'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen iklim olayları sonrasında, kahve ağaçlarının don olayına maruz kalması sebebiyle esnaf, kahve tedarikinde sıkıntı yaşadı. Meydana gelen iklim olayının ardından döviz kurlarının da yükselmesi, kahve ithalatında yaşanan sıkıntıya adeta tuz biber oldu. Buna bağlı olarak kahve fiyatlarında gözle görülür artış yaşandığını söyleyen ardından İzmir Kuru Kahveciler, Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen, fiyat artışının özellikle tahmis geleneğinden gelen kahveci esnafını zor duruma düşürdüğünü, vatandaşların fiyat artışını fırsat bilerek kalitesiz kahveyi uygun fiyata satan bilinçsiz esnafa yönlendiğini dile getirdi. Tüm bunların yanı sıra global kahve firmalarının kahve stoku yaparak tedarik zincirine engel koyduğunu ileri süren Gönen, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Türk kahvesinin zor günler yaşadığının altını çizdi.

"GLOBAL MARKALAR, KAHVELERİ STOKLUYOR"

Kahve fiyatlarındaki artış ve tedarikteki sıkıntıdan bahseden İzmir Kuru Kahveciler, Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen, "Brezilya'da meydana gelen don olayının yanı sıra döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle, kahve tedariğinde ne yazık ki kısıtlamaya gidildi. Fiyatlarda da bu nedenle bir artış söz konusu oldu. Bizim talebimiz, en azından ithalattaki bu yan giderlerin kısaltılması ve kahvenin ülkemize girişinin kolaylaşması. İnsanımızın bir kahve keyfi var, bu keyif kaçmasın. Kahve altınla, dolarla yarışıyor. Petrolden sonraki en büyük yatırım aracı olduğu için ne yazık ki stok konusu da bir sorun. Global kahve markaları, kahveleri stoklayarak tek elden piyasaya hakim olmak istiyorlar. Bu yüzden de kahve fiyatlarının ve kıtlığının önüne geçilemiyor. Biz halkımıza sesleniyoruz, inanın bizim keyfimiz sizden daha fazla kaçtı. Yetkililerden ithalat masraflarının düzenlenmesini istiyoruz. İnsanlarımızın kahve keyifleri daha fazla kaçmasın" açıklamasında bulundu.

"50 ÇUVAL SİPARİŞ VERİYORUM,15 ÇUVAL KAHVEYİ ZOR TEDARİK EDEBİLİYORUM"

Tedarikteki zorluğun kahveci esnafına sıkıntı yaşattığını söyleyen Gönen, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı, 80 yıla çıktı. Bizim de halkımızın da neşesi kaçmasın. Sunduğumuz kahve ambalajlarını avro, kahveleri dolarla alıyoruz. Ben yetkililerin bu kahve fiyatlarına el atacaklarına inanıyorum. Çünkü ithalatçılar da buna göre kendilerini ayarlıyorlar. Ben 50 çuval sipariş veriyorum, 15 çuval kahveyi zor tedarik edebiliyorum. Bunların fiyatlarının düşmesini bekliyor ve umuyoruz" sözlerine de yer verdi. (İHA)

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