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Bakan Bilgin'in asgari ücret açıklamasından sonra Türk-İş'ten ilk açıklama: Makul bir rakamda...

26.11.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını bildirmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Bakan Bilgin'i destekleyen bir açıklama yaparak, asgari ücret için, “Makul bir rakamda buluşmak lazım” dedi.

7 milyondan fazla çalışanın güzü kulağı asgari ücret zammında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 1 Aralık tarihinde başlayacak. Bakan Bilgin dün yaptığı açıklamada, 2022 asgari ücretine ilişkin Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti. Öte yandan Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

"RAKAMI GEREKTİĞİNDE SÖYLERİM"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay sendikasının düzenlediği ‘Kadın İşçi Eğitim Semineri’ne katıldı. Asgari ücret konusunda rakam söylememeye gayret sarf ettiğini söyleyen Türk-İş Genel Başkanı Atalay, “Rakam söylüyorum ama kime söylüyorum? Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Cumhurbaşkanı biliyor ne söylediğimi. Allah da biliyor, kulun da bilmesi gerektiği zaman da söylerim. Öyle bir konu olduğu zaman kendimizi bağlıyoruz ve yönetimle oturup konuşuyoruz. Bundan iki dönem önce bir rakam söyledim. O dönem 70 lira noksan para verdiler” dedi.

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"MAKUL BİR RAKAMDA BULUŞMAK LAZIM"

“Makul bir rakamda buluşmak lazım" diyen Atalay, kamuoyunu daha duyarlı hale getirmek için çalıştıklarının altını çizerek, “Televizyonlar elinden geleni yapıyor ama medyada yüzde 2 örgütlüyüz. Kadınlar sendikacı olsun, gazetecileri de yüzde 10 örgütleyelim sendika yapmaya gerek yok. Samimi söylüyorum meseleyi çözeriz” açıklamasında bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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