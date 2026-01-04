FİNANS

Kakao fiyatlarında tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşü

Kakaonun ton fiyatı, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla geçen yıl uluslararası piyasalarda yüzde 48,1 ile tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü kaydetti.

Tüm dünyayı etkileyen kuraklık, üretimde yaşanan sıkıntılar ve jeopolitik gelişmeler tarım ürünlerinin fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Kakao da emtia piyasasında en sert hareketlerin görüldüğü ürünler arasında yer aldı.

Kakaonun ton fiyatı, 2024 yılında arza yönelik endişelerle 12 bin 931 dolarla rekor tazelerken, söz konusu dönemi 11 bin 675 dolardan tamamlamıştı. Olumsuz hava koşullarının Batı Afrika'daki mahsuller için tehlike arz etmesi ve küresel stoklardaki düşüş nedeniyle fiyatlarda "ralli" görülmüştü.

Kakao fiyatı, geçen sene Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla bu seviyelerden düşüşe geçti.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange verilerine göre, kakaonun ton fiyatı, 2025 yılında yüzde 48,1 ile tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü kaydetti ve yılı 6 bin 65 dolardan tamamladı.

ABD'NİN KAKAO ÜRÜNLERİNE YÖNELİK TARİFELERİ KALDIRMA PLANINI DUYURMASI DA DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLDU

Öte yandan, dünyanın önde gelen çikolata ve kakao üreticileri de kakao ürünleri satışlarında düşüş bekledi. ABD'nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planını duyurması da kakaodaki satış baskısında etkili oldu.

ABD, büyük miktarda tükettiği ancak kendisinin üretemediği bazı tarım ürünlerini tarife dışı tutarken, kakao da bu ürünler arasında yer aldı.

ABD'nin kakaoya uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılması mevcut ticaret aksaklıklarını ortadan kaldırdığı gibi ticaretle ilgili belirsizlikleri de azalttı.

Bu gelişmelerle kakaonun tedarik zincirinde daha düşük maliyetlerin söz konusu olabileceği beklentileri öne çıktı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), orman alanlarına zarar verilerek üretilen çeşitli ürünlerin Avrupa Birliği'ne (AB) ithal edilmesini önleyecek yeni kuralların 1 yıl daha ertelenmesine destek vermesi de fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

"ÜRETİM TARAFINDAKİ ARTIŞ BEKLENTİLERİNDEN DOLAYI DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kakaoda üretim tahminlerinde artış vardı. Üretim tahminlerindeki artış devam ediyor. Kakao tarafında kısa vadeli tepkiler oluyor ancak eski zirvelerine giden bir kakao ve yükselen bir trend beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

2025 yılında kakao fiyatlarının yükseldiği dönemler olduğunu anımsatan Ergezen, siparişlerde kalite sorunlarının öne çıktığını, bundan dolayı iadeler olduğunu söyledi.

Ergezen, arz ve kalite endişelerinin yükselişe yol açtığını aktararak, bu durumda kar satışı fırsatının ortaya çıktığını ve kakao fiyatlarında üretim tarafındaki artış beklentilerinden dolayı düşüş eğiliminin devam ettiğini dile getirdi.

