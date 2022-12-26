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Kalem kalem hesaplandı! Sayılı günler kala ödenecek tutar ortaya çıktı... 2 kat arttı 1500 TL'ye kadar çıkıyor

26.12.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Bütçesi uygun olmayan ya da dışarı çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlar yeni yıla evlerinde mütevazı bir kutlamayla girmeyi planlıyor. Fakat 4 kişilik bir ailenin kuracağı yılbaşı sofrasının maliyeti de ortaya çıktı. Buna göre lükse kaçmadan hazırlanan bir sofranın maliyeti 500 TL'den 1500 TL'ye kadar çıkıyor. Geçen yıla göre maliyetin 2 kat arttığı ifade edilirken vatandaşlar ise eskiden kurulan kalabalık yılbaşı sofralarının özlemini çektiklerini belirtiyor.

Kalem kalem hesaplandı! Sayılı günler kala ödenecek tutar ortaya çıktı... 2 kat arttı 1500 TL'ye kadar çıkıyor

Gıda fiyatlarına gelen zamların ardından yılbaşını tatil yerlerinde ya da eğlence mekanlarında kutlamak yerine evinde daha mütevazı şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar için yılbaşı sofrasının maliyeti ortaya çıktı. Yeni yıla sayılı günler kala gelen zamlarla birlikte bir ailenin yılbaşı sofrası kurmak için ödeyeceği tutar da belli oldu. Lükse kaçılmaması durumunda 4 kişilik bir ailenin yılbaşı sofrası kurması için 500 TL'den 1500 TL'ye kadar uzanan bir ödeme yapması gerektiği belirtildi. İşte detaylar...

"ARTIK MİSAFİR TERCİH ETMİYORUZ"

Habertürk TV’de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan bir vatandaş evinde pijama, terlik ve televizyon eşliğinde yılbaşını geçireceğini belirterek “O da televizyonda güzel program olursa…” dedi.

Pazarda konuşan bir başka vatandaş ise hesaplama yaparak alışverişi sırasında o ana kadar yumurta hariç 198 TL harcadığını belirtti.

Yılbaşı alışverişine çıkan bir başka vatandaş ise “En önemli şey; misafir tercih etmiyoruz. Eskiden herkes bir araya gelirdi” şeklinde konuştu.

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GEÇEN YILA GÖRE 2 KAT ARTTI

Ancak misafir olmasa da alışveriş hesabının yüksek olduğu ortaya kondu. Evde bir yılbaşı sofrası hazırlamanın maliyetinin geçen yıla göre 2 kat arttığı belirtildi. Bu yüzden de alışkanlıkların değiştiği ifade edildi.

Vatandaşlar eskiden yılbaşı sofralarının dolu olduğunu ve o sofralara bütün sülalenin oturduğunu anlatırken bir yıl kimseyi davet edemeyeceklerini ve kimseye gidemeyeceklerini söyledi.

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Haberde yılbaşı sofrası için listesini yapan iki çocuk annesi bir ev hanımıyla semt pazarında yılbaşı alışverişine çıkılırken ev hanımı yemekte tavuk, çorba, kuruyemiş ve tatlı olacağını belirtti. Ancak ev hanımının ana yemek haricinde çorba, pilav, salata, 2 çeşit sebze yemeği ve tatlı için ayırdığı 500 TL’lik bütçenin pazarda hızla eridiği ifade edildi.

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1 kilo muz, 2 kilo nar, mandalina, elma ve portakaldan oluşan meyvelerin fiyatının 100 TL’yi bulduğu da aktarıldı. Diğer yandan alışveriş sırasında nakit para tükenince kredi kartının da devreye girdiği, bütçe yetmeyince bazı ürünlerin çıkarıldığı da belirtildi. Ev hanımı “Aslında kestane de almak istiyordum ama fiyatlar epey artmış, o yüzden mısır patlatayım diyorum” dedi.
Kuruyemiş fiyatlarının da geçen yıla göre yüzde 100 arttığı dile getirildi.

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