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Kalıcı yaz saati uygulaması kalkacak mı? Bakan Dönmez açıkladı

07.12.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni açıklamalarda bulundu. Dönmez açıklamasında,"Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuş" ifadelerini kullanarak uygulamanın devam edeceğini bildirdi.

Kalıcı yaz saati uygulaması kalkacak mı? Bakan Dönmez açıkladı

Türkiye'de 5 yıldır devam eden kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den yeni açıklama geldi. Geçtiğimiz gün Meclis'te CHP'nin soru önergesine yanıt veren Enerji Bakanı Dönmez, uygulamanın bilimsel analizlere dayandığını belirtti.

Sabit saat uygulamasının 6 milyarlık tasaarrufun yanında saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukları önlediğini ifade eden Bakan Dönmez, uygulamanın değişmeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

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BİLİMSEL ANALİZLERE GÖRE UYGULAMAYA GEÇİLDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda, sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkileri analiz edilmiştir.

Bu kapsamda; ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, ülkemizde uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı,saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuş ve bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit Saat Uygulaması hayata geçirilmiştir.

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TASARRUF EDİLDİ

Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL'dir.

Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından üye ülkelere 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı ile iletilmiş olup Avrupa Birliği de kendi üyelerine bu doğrultuda adım atmalarını önermiştir.

Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır.

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