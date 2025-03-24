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Kamboçya'nın para birimi nedir? Kamboçya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.03.2025 15:13
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Kamboçya Krallığı, Güneydoğu Asya kıtasının güney kısmında yer alan ülkelerden biridir. Sınır komşuları Vietnam, Tayland Körfezi, Laos ve Tayland’dır. Nüfusu oldukça kalabalık olan Kamboçya, çeşitli etnik gruplara ev sahipliği yapan geniş bir tarihçesi bulunan bir ülkedir.

Kamboçya'nın para birimi nedir? Kamboçya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Angkor Kralığı’nın da kurulduğu bölgede yer alan Kamboçya’nın en önemli eserlerinin başında Angkor Tapınağı gelmektedir. Bir süre Fransız kolonisi bir süre de Japon İmparatorluğu’nun işgali altında yaşam sürerek bugünkü halini almıştır. Turizm ve tekstil ülkenin en büyük gelir kaynağı olmakla birlikte Kamboçya’da çeşitli etnik gruplar yaşam sürmektedir.

Kamboçya'nın para birimi nedir?

Bir Güneydoğu Asya kıtası ülkesi olan Kamboçya, doğusunda Vietnam, güneybatısında Tayland Körfezi, kuzeydoğusunda Laos, kuzeybatısında ise Tayland ile sınır komşulukları bulunan bir ülkedir. 15 milyonun üzerinde nüfusu vardır ve ülkede Çamlar ile Kmerler etnik grupları yaşar.

Üniter parlamenter monarşi ile yönetilen Kamboçya’nın başkenti ve aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olan şehir Phom Penh’tir. Fakir bir ülke olarak bilinen Kamboçya’nın başat gelir kaynakları turizm ve tekstildir. Ülkenin para birimi ise Riel’dir.

Kamboçya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Çeşitli dönemlerden geçerek bugünkü halini alan Kamboçya’da en son 2022 yılında yapılan nüfus sayımlarında açıklanan sonuçlara göre nüfus yoğunluğu oranı %86 civarındadır. Ülkenin resmi alfabesi Kmer alfabesi, resmi olarak kabul edilen dil ise Kmerce dilidir. Resmi dini Budizm olan Kamboçya’da farklı dinlerden insanlar nadir de olsa yaşamaktadır. Kökeni Khmer imparatorluğuna dayanan bir ülke olan Kamboçya’da monarşi yeniden 1993 yılında ilan edilmiştir.

İklimi Güney Asya iklimine benzerlik göstermektedir. Mayıs ayı ve Ekim ayı arası sürekli yağış görülür ve sıcaklık 22 derece civarında olur. Çok yüksek oranda nem de olur. Ülkenin kuru sezonu kasım ve nisan ayları arasında gerçekleşmektedir. Hava sıcaklığı bu dönemde 40 dereceye kadar çıkmaktadır.

Kamboçya’da kullanılan resmi para birimi ISO 4217 (International Standart of Organizaton) standartlarına göre Riel kabul edilmiştir. Riel par biriminin kodu ise KHR’dir.

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya
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