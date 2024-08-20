Kamu bankaları evlenecek çiftler için düğmeye bastı... Çeyiz hesabı ile kolaylık sağlanacak

Evlilik hazırlığında bulunan gençler, ekonomik sıkıntılarla boğuşmaması için kamu bankaları adım attı. 2023 yılı ile kıyas yapıldığında 2024 yılında çeyiz masrafı yüzde 68,7 artarak 170.099 TL oldu. Kamu bankaları ise evlilik hazırlığında bulunan gençler için özel bir destek sağlamaya başladı.

ŞARTLAR TEK TEK SIRALANDI

Evlenecek çiftlerin bu yardımdan faydalanması için 27 yaşını geçmemesi gerekiyor. Ayrıca herhangi bir devlet bankasında özel çeyiz hesabı açmaları yeterli. Düzenli bir şekilde buraya para aktarmaları karşılığında ise devlet, çiftlere bir destek sağlayacak.

Devletin katkısı en üst sınırdan 57 bib 915 TL olacak. 5 yıl boyunca boyunca 231 bin 660 TL ve üzerinde birikim yapanlar, bu devlet katkısından yararlanabilecek. Çiftler isterse bu destekten ayrı ayrı faydalanarak toplam tutarı ikiye katlayabilecekler.

FAİZSİZ YARDIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, genç çiftlere 150 bin TL'ye kadar faizsiz evlilik kredisi imkanı sunulacak. Bu kredi, özellikle deprem bölgesi ve bazı illerde yaşayan genç çiftler için önemli bir destek olacak. 2 yıl geri ödemesiz ve toplamda 48 ay vadeli olan bu kredi sayesinde genç çiftler, evlilik masraflarını daha kolay karşılayabilecekler.

PEŞİN ALABİLECEKLER

Ayrıca, ölüm aylığı alan SSK'lı ve Bağ-Kur'lu kız çocukları, evlendiklerinde bu yardımdan faydalanabilecek. Bu durumda olan kız çocuklarına verilecek çeyiz yardımı, aldıkları yetim maaşının 24 katı kadar olacak ve böylece 2 yıllık maaşlarını peşin olarak alabilecekler.