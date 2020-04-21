FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak

Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 16:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, "Hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurmak kaydıyla, kamu çalışanları 24 Nisan'da izinli olacak." açıklamasını yaptı.

Kamu çalışanları 24 Nisan'da idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacakları duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Bakanlık madencilik sektörünü korumaya yönelik tedbirleri açıkladıBakanlık madencilik sektörünü korumaya yönelik tedbirleri açıkladı
İşsiz kalan vatandaşa devletten aylık 2354 TL maaş!İşsiz kalan vatandaşa devletten aylık 2354 TL maaş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamu çalışanları, izin,

En Çok Okunan Haberler

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

İspanya ve İran'da çarpıcı düşüş

İspanya ve İran'da çarpıcı düşüş

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

e-Devlet üzerinden başvuru ile 1000 lira ödeme alınabilecek! Sosyal yardım şartları neler?

e-Devlet üzerinden başvuru ile 1000 lira ödeme alınabilecek! Sosyal yardım şartları neler?

Bakan Albayrak duyurdu: Tarihi bir istihdam hamlesi

Bakan Albayrak duyurdu: Tarihi bir istihdam hamlesi

Bakan Pakdemirli'den ramazan pidesi açıklaması

Bakan Pakdemirli'den ramazan pidesi açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

Okuyucu Yorumları 10 yorum
hep memura işçiye idari izin yok
Sadece kamu çalışanları mı normal özel sektör çalışanları yasak diye işe gitmicek izinli sayılmicak mı
Özel sektör?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzinde 8 kuruş indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıta indirim! İşte yeni fiyatlar

Gelir İdaresinden e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımı

Gelir İdaresinden e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımı

Bakanlık madencilik sektörünü korumaya yönelik tedbirleri açıkladı

Bakanlık madencilik sektörünü korumaya yönelik tedbirleri açıkladı

Türkiye Sigorta Birliği’nden zorunlu trafik sigortasıyla ilgili tavsiye kararı

Araç sahiplerini ilgilendiren haber! Tavsiye kararı alındı

Bakan Selçuk duyurdu! Muhtaç asker ailelerine ödeme miktarı artırıldı

Bakan Selçuk duyurdu! Muhtaç asker ailelerine ödeme miktarı artırıldı

Tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren haber! Koronavirüs sürecinde sadece iki seçenek var

Tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.