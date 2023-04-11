Kamu işçileri toplu sözleşme son durum 11 Nisan 2023: Kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman, zam yapılır mı? 700 bin işçinin gözü bu haberde

Kamu işçilerine toplu sözleşmenin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere, Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e gönderilmişti. Kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL olması amaçlanıyor. İşte, 11 Nisan 2023 Salı günü itibarıyla kamu işçileri toplu sözleşme gelişmelerinde son durum...

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Kamu işçilerine toplu sözleşme ile ilgili görüşmelerde süreç devam ediyor. Konu Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçileri yakından ilgilendiriyor.

Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihi ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu işçi ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde Işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konuları ele alıyor.

Konuya ilişkin pazarlıkların neticelenmesi halinde pazarlığa konu olan miktar maaşlara zam olarak yansıyacak.

