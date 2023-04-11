FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kamu işçileri toplu sözleşme son durum 11 Nisan 2023: Kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman, zam yapılır mı? 700 bin işçinin gözü bu haberde

Kamu işçileri toplu sözleşme son durum 11 Nisan 2023: Kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman, zam yapılır mı? 700 bin işçinin gözü bu haberde

11.04.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman? Süreç devam ederken devlet kurumlarında çalışan işçiler merak edilen soruya yanıt arıyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) heyetleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşme gerçekleştirdi. Peki, Kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman, zam yapılır mı? İşte, 11 Nisan 2023 Salı günü itibarıyla kamu işçileri toplu sözleşme gelişmelerinde son durum...

Kamu işçileri toplu sözleşme son durum 11 Nisan 2023: Kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman, zam yapılır mı? 700 bin işçinin gözü bu haberde

Kamu işçilerine toplu sözleşmenin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere, Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e gönderilmişti. Kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL olması amaçlanıyor. İşte, 11 Nisan 2023 Salı günü itibarıyla kamu işçileri toplu sözleşme gelişmelerinde son durum...

kamu işçileri 1

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Kamu işçilerine toplu sözleşme ile ilgili görüşmelerde süreç devam ediyor. Konu Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçileri yakından ilgilendiriyor.

kamu işçileri 3

Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihi ise henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

kamu işçileri 4

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu işçi ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde Işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konuları ele alıyor.

Konuya ilişkin pazarlıkların neticelenmesi halinde pazarlığa konu olan miktar maaşlara zam olarak yansıyacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…
15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi! 15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi!
Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...
Anahtar Kelimeler:
kamu işçileri toplu sözleşme

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi!

15.000 TL talep edilmişti, 11.500 lira teklif edildi!

Emekliler dikkat! İkramiye farkı ödemesi için dikkat çeken karar

Emekliler dikkat! İkramiye farkı ödemesi için dikkat çeken karar

Milyonlarca SGK’lı için 35 bin lirayı aşan destek!

Milyonlarca SGK’lı için 35 bin lirayı aşan destek!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TARİHİ 2023: Nisan ayı Aile destek ödemeleri neden yatmadı, hesaplara ne zaman yatacak? Ödeme sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ TARİHİ 2023: Nisan ayı Aile destek ödemeleri neden yatmadı, hesaplara ne zaman yatacak? Ödeme sorgulama ekranı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.