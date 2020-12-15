Kamu işçilerinin ilave tediyeleri 2020... 4D'li taşeron işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri yattı mı?

27 Temmuz'da 3. tediye ödemelerinin yapılmasının ardından 4d işçisine tediye ödemeleri tarihleri araştırılmaya başlandı. 4. tediye ödemeleri 2020'de ne zaman yapılacak araştıran işçiler, ödemelerin yapılacağı günü bekliyor. 2020 yılına ait ilave tediye ödemeleri kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 3 taksit halinde ödendi. İlk ilave tediye 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta verilmiş, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da ödenmişti. 4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin 14 Aralık'ta hesaplara yattığı bildirildi. Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirtti. Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak 2020 tarihinde ikinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde ödenmişti. Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3’üncüsü 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

İLAVE TEDİYE NEDİR, NE ANLAMA GELİR? İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödemesi gerekmektedir. 4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2020 NE ZAMAN YAPILACAK? Her yıl dört taksitte ödenen ilave tediye 4. taksit ödeme günü ne zaman merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilave tediye tarihleri 2020 yılına ait dönemler belli oldu. 6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere verilen ilave tediyeler hakkında, 11 Temmuz 2020 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Resmi Gazete'ye göre 4. ilave tediye verilme tarihi 14 Aralık 2020 olarak belirlendi. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerinden yaklaşık olarak 900 bin kişi bu ödemeyi alacak.