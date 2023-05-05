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Kamu işçilerinin zam pazarlığı ile ilgili son dakika gelişmesi! İşçi ve işveren bir araya geldi...

05.05.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında gözler kritik toplantıya çevrilmişti. İşveren ve işçi temsilcileri bir araya geldi. Son toplantıda 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif edilmiş, işçi kesimi ise 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı beklentisini açıklamıştı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler." dedi.

Kamu işçilerinin zam pazarlığı ile ilgili son dakika gelişmesi! İşçi ve işveren bir araya geldi...

Son dakika: 700 binden fazla kamu işçisinin zam pazarlığında taraflar bugün bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katıldı.

SON TEKLİF 12 BİN TL VE YÜZDE 40 ZAMDI

Son toplantıda 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif edilmiş, işçi kesimi ise beklentisini 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı olarak açıklamıştı. Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.

TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMALAR

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum. Bir rakam gelsin de kim hallederse halletsin." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise "Toplantı sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Önümüzdeki hafta yine sayın Bakan ile bir araya geleceğiz. Verimli bir toplantıydı ama tam mutabakata varamadık." diye konuştu.

700 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zam kamu

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