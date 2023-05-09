Kamu işçisi zamlı maaşı ne zaman alacak? Kamu işçilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek?

Kamu işçilerinin maaş farkı ve zamlı maaşları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. 2023 yılı toplu sözleşme görüşmeleri, hükümet ve işçi tarafından toplantıları sonrasında sonuçlandı. Bu kapsamda kamu işçilerine refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıldı. En düşük kamu işçisi ücreti de 15 bin lira oldu. Maaş zam oranının açıklanmasının ardından gözler zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, Kamu işçisi zamlı maaşları ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...

KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zammı Beştepe'de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kamu işçisi zamlı maaşlarını, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından alacak.

İŞÇİLER NE İSTİYORDU?

İşçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş'in ortak talebi, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" olarak öne çıkıyordu.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyordu.

Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep edilmişti.

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.

