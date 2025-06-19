Kamu işçisinin zam pazarlığı... TÜRK-İŞ kararını verdi, tarih belli oldu! İş bırakma, oturma eylemi...

Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor. İşveren tarafı kamu işçilerine ilk zam teklifini sunmuştu. İşçi tarafı ise kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yaptığını, ancak bunu kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Teklifte ikinci yılın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 5 yer alıyordu. İşçi tarafı teklifi yetersiz bulduklarını vurgulamıştı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) çerçevesinde 17 Haziran'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelmişti. Atalay, TÜHİS’in ilk teklifine ilişkin Bakan Işıkhan’ın bir teklif daha vereceklerini duyurduğunu açıklamıştı. Öte yandan TÜRK-İŞ, 18 Haziran'da Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne yönelik taleplerini dile getirmek üzere Anıtpark’tan Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüyüş gerçekleştirmişti.

İŞÇİLER YARIM GÜN İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAK

Habertürk'ün haberine göre; işverenin 2. teklifini sunması beklenirken TÜRK-İŞ'in 81 ilde sendika başkanlarıyla bir araya gelerek işverenin teklifine tepki göstermek için eylem kararı aldığı belirtildi. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalarda örgütlü kamu işçileri mesai başlangıcında iş yerleri önünde basın açıklaması yapılacak. Ayrıca iş yerlerinde oturma eylemi ya da yarım gün iş bırakma eylemi yapılacağı kaydedilirken mesai bitiminde iş yerini terk etmeme eylemi yapılacağı aktarıldı. Bir günlük işe gelmeme eylemi gerçekleştirileceği ve eylemlerin gelecek hafta başlayacağı belirtildi.