Kamu işçisinin zam pazarlığında tarih ve saat belli oldu! 600 bin işçiyi ilgilendiriyor

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre ilk teklifin yarın yapılacağı öğrenildi.

600 BİNE YAKIN İŞÇİYİ KAPSIYOR

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TALEP BELLİ OLMUŞTU

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin 1800 liraya yükseltilmesi, artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesi talep edilmişti.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam talebini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs’ta TÜHİS’in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Yapılan görüşmelerde ise işveren tarafından herhangi bir teklif sunulmamıştı.

BAKAN IŞIKHAN, 'BAYRAM SONRASI'NI İŞARET ETMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını bildirmişti. Bakan Işıkhan "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KRİTİK TARİH YARIN

600 bin işçinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi için ilk teklifin yarın saat 14:00'da verileceği kaydedildi.

Kamu Çerçeve Protokolü’nde Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ilk teklifini yarın iletecek.

Bu çerçevede TÜHİS, ilk teklifini yarın saat 14.00’da işçi tarafı olan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’e iletecek. Sürecin, işçi tarafının teklifi değerlendirmesiyle devam etmesi bekleniyor. (İHA/AA)