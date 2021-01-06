Kamu lojmanları kira bedeli 2021... Kamu lojmanları kira bedeli ne kadar? Kamu lojmanları kira bedeli hangi tarihte ne zaman başlayacak?

Son dakika haberine göre kamu lojmanları kira bedeli 2021 açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2021 yılında uygulanacak olan kamu lojmanları kira bedellerine ilişkin tebliği yayımlandı. Vatandaşlar kamu lojmanları kira bedeli 2021'de ne zaman, hangi tarihte başlayacak araştırıyordu.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kamu lojmanları kira bedeli 2021 detayları haberimizde. İşte yeni yılda kamu lojmanları kira bedeli başlama tarihi...

KAMU LOJMANLARI KİRA BEDELİ 2021 RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı. Yayımlanan tebliğde hangi ev için ne kadar kira verilecek detayları belli oldu. Kamu lojmanları kira bedeli 2021 ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu. Kamu lojmanları kira bedelleri başlama tarihi olarak 15 Ocak olarak belirtildi. Yeni bedeller, 15 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak. Peki hangi lojmandan ne kadar kira ücreti alınacak?

SON DAKİKA: KAMU LOJMANLARI KİRA BEDELİ BAŞLAMA TARİHİ!

6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan habere göre, tebliğ kapsamında, her bir metrekare için kamu lojmanları kirası kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 lira, kalorifersiz konutlarda 4,80 lira ve kaloriferli konutlarda ise 6,30 lira olarak fiyat belirlendi.