Kamu personeli sorunları tarih oluyor! EYT'de çalışmasının yanında Torba Yasa geliyor

Hükümet, EYT düzenlemesi ile birlikte başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kesimin beklediği çözümler için düğmeye bastı. Ankara'da bir yandan EYT ve sözleşmeli personelin kadro konusu ile ilgili çalışma grupları oluşturulurken bir yandan da vatandaşın talepleriyle İlgili torba yasa hazırlığı yapılıyor.

EKİM BAŞINDA NETLEŞECEK

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdemin haberine göre,birçok kesimi ilgilendiren konuların olduğu çalışmaların tamamlanıp torba yasa taslağı şeklinde TBMM'nin açılacağı Ekim başında gündeme getirilmesi bekleniyor.

PAKET İÇİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALACAK?

Torba yasada özellikle 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen yaklaşık 700 bin sürekli işçinin yer değiştirme,

Eş durumundan değişiklik, emeklilik gibi sorunları,

Kadroya geçemeyen ve sayıları 42 bini bulan ve çoğunluğu şofor kadrosundaki personelin kadro konusu,

Belediye şirketlerindeki taşerondan kadroya geçen personelin sorunlarının yer alması bekleniyor.



