Kamu-Sen açıkladı: 4 Kişilik ailenin yokluk sınırı 4 bin 891

Türkiye Kamu-Sen tarafından yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre aralık ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 4 bin 891 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 10 bin 372 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun AR-GE Merkezince TÜİK'in Aralık 2021 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 3 bin 835 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 891 lira olarak belirlendi.

Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre 729,54 lira artışla 10 bin 372 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 3 bin 837 lira oldu.

'ENFLASYON FARKI BİR ZAM DEĞİLDİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ekonomik gelişmeler ışığında kamu görevlilerine ek zam ve refah payı verilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Geçen yıla ait yüzde 36,08'lik enflasyonun, kamu görevlileri ve emeklilerin belini büktüğünü ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

"Böyle bir durumda, memurlara ve emeklilere 6 ay için yapılacak yüzde 7,5 zammın kıymeti kalmamıştır. Ortaya çıkan yüzde 22'lik enflasyon farkını yeni bir zammış gibi göstermek doğru değil. Enflasyon farkı memur ve emeklilerin 2021 yılında eriyen maaşlarının geç kalmış ve yetersiz bir telafisidir. Tekraren ifade ediyorum ki enflasyon farkı, bir zam değildir. Enflasyon farkı sıfır zam demektir. 2022 ve 2023 yılı zamlarının ekonomik gelişmeler karşısında yeniden belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu memurlara ve emeklilere gerçek anlamda maaş artışı getirecek ek zam ve refah payı talebimizin hayat bulmasından geçmektedir."

TÜRK-İŞ : 4 KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 4 BİN 13 TL

Türk-İş aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırını göre, bir önceki ay 3,192 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralıkta 4 bin 13 TL, yoksulluk sınırı ise 13 bin 72 TL oldu. Gıda fiyatlarında ise rekor artış izlendi. Gıda fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,96 arttı.

bir önceki ay 3,192 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralıkta

Gıda enflasyonu açısından öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda endeksi aralık ayında rekor hızda arttı. Ankara’daki gıda fiyatlarını temel alan endekste yıllık artış yüzde 54,96 oldu. Ayrıca dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 13 TL, yoksulluk sınırı 13 bin 72 TL oldu.

AÇLIK SINIRI ARALIK AYINDA YÜKSELDİ

Verilere göre bir önceki ay 3,192 TL olan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralıkta 4,013'ye yükseldi.

ULAŞIM VE GİYİM MADDE FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Aralık ayında Kasım ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 10,04’lük bir artış olduğu belirlendi. Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 42,43 artışla uçak bileti ücreti, yüzde 27,45 artışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretler fiyatlarında olduğu gözlendi.

Aralık ayında Kasım ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 7,35’lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 30,64 artışla örgü yünü, yüzde 16,71 artışla pamuklu kumaş, yüzde 15,27 artışla iç çamaşırı, yüzde 12,26 artışla pantolon madde fiyatlarında oldu.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 7,55’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Kasım ayına göre değişimin yüzde 64,48 artışla yazım ve çizim kağıtları, yüzde 35,07 artışla oyun konsolu, yüzde 21,82 artışla bilgisayar ekipmanları madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 9’luk bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 24,21 artışla tuvalet kağıdı, yüzde 21,71 artışla hijyenik kadın bağı madde fiyatlarında olduğu tespit edildi.

