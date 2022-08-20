FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kamu ve özel bankalara ‘düşük faizli’ kredi çağrısı: “Sıfır faizli ve uzun vadeli yapılandırma istiyoruz”

Kamu ve özel bankalara ‘düşük faizli’ kredi çağrısı: “Sıfır faizli ve uzun vadeli yapılandırma istiyoruz”

20.08.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Başkanı Palandöken, esnafın 'sıfır faizli ve uzun vadeli' yeni bir yapılandırma istediğini açıklayarak bankalara seslendi. Palandöken, “Krediler ile yeni iş yeri açacak olan genç girişimcilerin de önü mutlaka açılmalı” dedi.

Kamu ve özel bankalara ‘düşük faizli’ kredi çağrısı: “Sıfır faizli ve uzun vadeli yapılandırma istiyoruz”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sonrası esnaf ve sanatkarların birikmiş kredi, SGK ve vergi borcunu ödeyebilmesi için en büyük isteğinin yeni bir borç yapılandırması olduğunu belirtti.

İki milyonu aşkın esnafın, birikmiş borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli ve uzun vadeli yeni bir yapılandırmanın şart olduğunu aktaran Palandöken, yapılandırmayla esnafa sicil düzenlenmesi de sağlanarak "nefes kredisi" verilmesi gerektiğini ifade etti.

erheb

KAMU VE ÖZEL BANKALARA SESLENDİ

Palandöken, dünyada baş gösteren enerji krizinin Türkiye'ye de yansıyarak başta akaryakıt olmak üzere iş yeri kiraları, elektrik ve doğalgaz gibi girdi maliyetlerini artırdığını vurguladı.

Esnafın biriken borçlarını ödemek için krediye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Palandöken, "Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da ekonominin bel kemiği olan esnaf ve sanatkârlar için düşük faizli kredi imkanı sunmalı. Krediler ile yeni iş yeri açacak olan genç girişimcilerin de önü mutlaka açılmalı." değerlendirmesinde bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…Son dakika: Altın fiyatları tepetaklak! İki dev banka, iki tahmin: Gram altın için son 10 gün…
Akaryakıta iki günde ikinci zam!Akaryakıta iki günde ikinci zam!
Faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Delilik..'Faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Delilik..'
Anahtar Kelimeler:
kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştü

Sıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştü

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler! Resmi Gazete'de yayımlandı

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Plastik gibi eridi: Uyandığında fark etti! Gözlerine inanamadı

Plastik gibi eridi: Uyandığında fark etti! Gözlerine inanamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Spot ışıklarından kaçamazsınız! Kendinizi şımartın

Spot ışıklarından kaçamazsınız! Kendinizi şımartın

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.