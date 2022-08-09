Kamuda çalışanları yakından ilgilendiriyor! Kullanılmayan izinlerle ilgili yeni karar: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışan çok sayıda personeli ilgilendiren yıllık izin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalışan sözleşmeli bilişim personeline, kullanmadığı izinleri kullanma hakkı verildi. Alınan karara göre kullanılmayan izinler, personelin bir sonraki sözleşme dönemine aktarılabilecek...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DEVAM EDEN SÖZLEŞME DÖNEMİNDE KULLANMA HAKKI

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilen bilişim personelinin, sözleşme dönemi içerisinde kullanılmayan izinlerini, müteakip sözleşme döneminde kullanabilmesinin önü açıldı.

BİR ÖNCEKİ DÖNEMDEN DAHA ESKİ İZİNLER DÜŞECEK, ÖDEME YAPILMAYACAK

Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları ise düşecek ve kullanılmayan izinler karşılığı herhangi bir ödeme yapılmayacak.

BU FAKÜLTE MEZUNLARI İSTİHDAM EDİLECEK

Öte yandan Bakanlığın Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kurumda eğitim, fen, fen-edebiyat, güzel sanatlar, görsel sanatlar ile sanat ve tasarım fakültelerinden mezun olanlar da istihdam edilebilecek. (AA)

