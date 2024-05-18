Kamuda emekli olanın yerine istihdam kararı alınmıştı: Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken sözler: ‘Henüz alt unsurlar çalışılmadı’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 canlı yayınında kamuda tasarruf tedbirleri ve ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Makam araçlarında yerli araçları tercih etmeye başlayacaklarını belirten Cevdet Yılmaz, kamuda istihdama ise hizmetleri aksatmayacak biçimde geçici olarak sınırlama getirildiğini vurguladı. Toplu taşıma imkanı olan yerlerde servislerin kaldırılacağını dile getiren Yılmaz, bununla beraber toplu taşımada kamu çalışanlarına destek sunulacağını söyledi.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir kurumun araç havuzu olsun, ihtiyaç olanlar oradan olsun. Makam aracı hakkı olmayanlar buradan kullanır. Esas kriter yerli araç kullanılması, tabii ki zorunlu haller dışında. Mesela zırhlı araçlarda yerli üretim yoksa yabancı araç kullanılır. Olabildiğince eski araçlar elden çıkarılsın. Çünkü bunların bakım ve işletme masrafları da çok fazla.

KAMUDA İSTİHDAMA SINIRLAMA HANGİ SEKTÖRLERİ ETKİLEYECEK?

Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil. Emekliler, vefat, istifaların ardından ne kadar sayı varsa ona göre alım yapılır. 5 milyonun üzerinde kamu çalışanı var. Kamu hizmetlerini aksatmayacak bir anlayış içinde belli bir dönem için sınır getirildi. Burada henüz alt unsurlar çalışılmış değil.

KAMU ÇALIŞANLARINA TOPLU TAŞIMA DESTEĞİ GELİYOR

Güvenlik açısından sıkıntılı bölgeyse kontrollü bir yaklaşım olur. Toplu taşıma değil servisler kullanılır. Toplu taşıma imkanı olmayan yerlerde aynı uygulamalar devam edecek. Şu anki devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Bir taraftan da toplu taşımada kamu çalışanlarına destek sunulacak. Mesela Strateji Bütçe Başkanlığımız bunu yapıyor mesela. Belli sayıda bir toplu taşıma kullanma hakkı veriyor. Çalışanlarımız mali kayba uğramadan bu ihtiyaçlarını karşılamış oluyor.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALAN MEMURLARIN GELİRİNE SINIRLAMA

Aslında bizim yıllardır genel bir uygulamamız var. Kaç sayıda yönetim kurulu üyeliğiniz olursa olsun sadece bir yerden ücret alma hakkı vermiştik biz. Maaşı dışında bir yerden alma. Bazı istisnaları vardı. Kamuoyunda bu konuyla ilgili bir tepki oluştu. Adaletsizlik duygusu oluşturdu. Genel bir sınır koyma kararı aldık. Şöyle çözdük bunu. Orada çalıştırılan kamu görevlisi belli bir limit içinde alabilsin. O limit maaşından daha düşük olur. Çok yüksek bir rakam olmaz. Maaşının üstünde aldığını bütçeye kaydedeceğiz. Atıyorum 200 bin liralık kamu hakkı var yönetim kurulunda. Bunun 50 bin TL'sini alabilecek, bunun üstündeki yani 150 bin TL kamuya gidecek. İkinci maaşı kendi maaşından yüksek olamaz yani.

KAMUDA TASARRUFUN BÜTÇEYE KATKISI NE KADAR OLACAK?

Burada şunu tercih ettik. Eylül ayında OVP'yi güncelleyeceğiz. O aşamada bütün bu paket ve izleyen çalışmaların etkisini göreceğiz. Bu tasarruf paketi bizim reformların bir parçası. Daha bütünlük içinde bakmak lazım. İşin harcama boyutu olduğu gibi gelir tarafı da var. Toplu etkiyi OVP'yi güncellediğimizde göreceğiz. 100 milyar TL değil bir defa, ondan daha fazla olur ama asıl rakam OVP güncellendiğinde belli olur."





