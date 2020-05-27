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Kamuda mesai saatlerine düzenleme! Bugün başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamuda mesai saatleri bugün itibariyle 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanmaya başladı.

Kamuda mesai saatlerine düzenleme! Bugün başladı

İstanbul'da mesai saatlerinde 27 Mayıs'tan itibaren düzenlemeye gidileceği duyurulmuştu. Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında değişen mesai saatleri, kamuda 27 Mayıs itibarıyla 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 ncü maddesi gereğince; ilimizde mesai saatleri 27.05.2020 tarihinden itibaren 09.00 - 13.00, 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktır.

Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle şaçmalııkmı olur 8.30 aksam 5 olmak zorunda Trafiğe ve insanların neakadar zor durumda kalacagını düsünuyormu vali Rusyadan mi atandı istanbula 1000 lerce servis taşıyor memurları servislerin başka servisleri var Hiç biri birine saat olarak uymaz Bunca Memuru taşıya ak serviste araçta bulamazssınız oturdunuz Makamlardan sıcak Koltuklardan Real Hayattan bi Habersiniz yaptım oldu canım böyle istedi ben yaoarım Mantığı Nekadar İstanbuldan Esnaftan Ulaşımdan Bi Haber oldugu belli bu iş asla uygulanamaz tutmaz istanbul trafiği felç olur Allah Akıl versin.
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