Kamuda personel servisi tartışması! Memur Sen Başkanı yargıyı işaret etti!

Kamuda çalışan personelin servisleri için karar alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşımı olan yerlerde kaldırılacak” dedi. Personel servislerinin kaldırılması kararını eleştiren Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme hükümlerini hatırlattı, uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, Yalçın "Ortada hüküm net servis hizmeti sağlanabilir deniyor. Sağlanamadığı durumlarda kişiye bir gidiş geliş bileti verilir." dedi.

Toplu sözleşme hukukunu askıya alan bir durum olduğuna değinen Yalçın, "Karşılıklı imza altına alınan bir toplu sözleşmedeki hüküm uygulanır. Toplu sözlşmenin süresi dolana ve yeni bir hüküm ihdas edilene kadar." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, bu kararın başka sorunları da beraberinde getireceğini ifade edip kararın gözden geçirilmesini talep etti ve "Toplu sözleşme hükümleri istenirse bir genelgeyle askıya alınır gibi bir keyfilik çıkarmaya gerek yok." ifadesini kullandı.







