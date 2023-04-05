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Kamuda ücret pazarlığı! En düşük maaş 15 bin TL, yüzde 15+45 zam: 700 bin kamu işçisinin beklediği gün geldi

05.04.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşmada beklenen gün geldi. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden TÜHİS yetkilileri bugün bir araya geliyor. Görüşmede TÜHİS'in, işçi kesiminin 20 Ocak'ta sunduğu taleplere karşı ilk teklifini masaya getirmesi bekleniyor.

Kamuda ücret pazarlığı! En düşük maaş 15 bin TL, yüzde 15+45 zam: 700 bin kamu işçisinin beklediği gün geldi

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren kesimi bugün bir araya gelecek. Bu görüşmede işveren tarafının, ilk teklifini sunması bekleniyor.

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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Birlikte hareket eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde, gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrildi. İşçi tarafının 20 Ocak'ta sunduğu taleplere karşı TÜHİS'in, bugünkü görüşmede ilk teklifini masaya getirmesi bekleniyor.

TABAN ÜCRET 15 BİN LİRAYA YÜKSELTİLSİN TALEBİ

Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinin sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor. Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekileri de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

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DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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kamu işçisi

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