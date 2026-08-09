Kamuda yapay zeka dönemi! 2 milyar TL'lik harcamada risk belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve kamuda şeffaflık ile hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi önemli sonuç verdi. Projenin uygulanmaya başlamasından bu yana, 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık, mali disiplinin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve karar alma süreçlerinin daha fazla veriye dayandırılması amacıyla yeni nesil bir mali yönetim altyapısını devreye soktu. Sistem, kamu harcamalarını analiz ederken olası riskleri önceden belirliyor ve karar vericilere destek sağlıyor.

KAMU MALİ YÖNETİMİ YAPAY ZEKA İLE DİJİTALLEŞTİRİLDİ

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS), yapay zeka destekli karar alma mekanizmalarının sisteme dahil edilmesiyle birlikte mali yönetimde kapsamlı bir dijital platforma dönüştürüldü.

Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BKMYBS ile yaklaşık 16 yıl önce başlayan dijital dönüşüm süreci yeni bir aşamaya taşındı. Bütçe, muhasebe, ödeme, raporlama ve mali karar destek işlemleri tek bir dijital ekosistem içerisinde bir araya getirildi.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün geliştirdiği yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik uygulamalarıyla sistem, risk odaklı analiz gerçekleştirebilen bir yapıya kavuştu. Platform, verimsiz ve hatalı harcamaları belirleyebilirken karar vericilere yönelik öngörüler de sunuyor.

Sistem halen 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl sistem üzerinden yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli biçimde işleniyor.

2 MİLYAR LİRALIK VERİMSİZLİK RİSKİ BELİRLENDİ

Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'nin devreye alınmasından bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Bu sonuçla birlikte kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik önleyici kontrol mekanizmasının önemli ölçüde güçlendirilmesi sağlandı.

Projenin çevresel etkileri de dikkat çekti. 2025-2026 döneminde BKMYBS üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler sayesinde yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. Bunun yanı sıra yaklaşık 5 bin ton karbon salımının önlenmesine katkı sağlandı.

Proje, kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması açısından da önemli bir adım olarak öne çıktı. Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen 11. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında yapay zeka kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

ŞİMŞEK: YENİ NESİL MALİ YÖNETİM ALTYAPISINI HAYATA GEÇİRDİK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, mali disiplini güçlendirmek ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni nesil mali yönetim altyapısını hayata geçirdiklerini belirtti.

Şimşek, söz konusu altyapının kamu harcamalarını analiz ettiğini, riskleri önceden tespit ettiğini ve karar alma süreçlerini desteklediğini ifade etti.

Sistemin bütünleşik mimarisi, yüksek işlem kapasitesi ve yapay zeka destekli analitik altyapısı sayesinde uluslararası kuruluşlar ile birçok ülkenin yakın takibinde olduğunu aktaran Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır