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Kamuya engelli memur alımı 2021... Engelli atamaları ne zaman olacak? İşte devlet kadrosuna engelli memur alım tarihi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.10.2020 09:25 | Son Güncelleme

Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamada 35 bine yakın personel alımına dair karar verildiği söylenmişti. 2021 bütçesiyle kamu kurum ve kuruluşlarına ek olarak 65 bin daha personel alınması planlanıyor. Polis, engelli, bekçi, hemşire, sağlık memuru ve doktor alımları yapılacak. Peki engelli atamaları ne zaman olacak? 2021'de ne zaman engelli memur alınacak?

Kamuya engelli memur alımı 2021... Engelli atamaları ne zaman olacak? İşte devlet kadrosuna engelli memur alım tarihi!

Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, bekçi, polis, sağlık çalışanı açığı ile birlikte yeni personel alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırıyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri geçen hafta itibari ile başladı. 27 Ekim salı günü ise bütçe teklifinin geneli üzerinden görüşmelere devam ediliyor. Yapılan görüşmelerin ardından bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının 2021 yılı bütçe teklifleri görüşülmeye başlanacak. Yeni istihdam için de bilgi paylaşılacak. Kamuya 2021 yılı için engelli memur alınması da bekleniyor. Peki engelli atamaları ne zaman yapılacak? 2021 engelli memur alım tarihi var mı?

ENGELLİ MEMUR ALIMLARI VAR MI?

Geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'tan engelli memur alımı hakkında katıldığı bir TV programında açıklama gelmişti. Bakan Selçuk 2020 yılı engelli memur alımları için yorumda bulunmuş, 2021 engelli atamaları hakkında bilgi vermemişti. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması;
"Engelli atamaları konusunda biz aracı bakanlığız. Normalde biz kamuda engelli kadrolarının bildirilmesi için yazı yazıyoruz. Oradan gelen rakamları aldıktan sonra atama yapıyoruz. Dolayısıyla bakanlıklarımız engelli kadrolarını bildirdikleri zaman bu atamayı yapacağız. Biz onları bekliyoruz.

2020 yılı için en önem verdiğimiz konu erişilebilirlik. Kamunun daha erişilebilirlik olmasının bekliyorduk. Ama salgın dönemi ile çalışmalar sekteye uğradı. Ama inanıyoruz ki saglının etkileri azaldıkça bunu arttıracağız. Dünya Engelliler gününde erişilebilirlik ödülü vererek kamuyu teşvik ediyoruz. Bu sene de ödülümüzü vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KAMUYA PERSONEL ALIMI YÜZ BİNİ BULACAK

Yarın yapılan görüşmelerin ardından bütçe taklifinin açıklanmasıyla birlikte 2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte bakanlıklara ne kadar personel alınacağı bilgisi paylaşılacak. Yeni Ekonomi Programı öncesinde bütçelendirilen ve uygun olduğu saptanan 35 binin üzerinde personel alımı gerçekleştirilecek. Ardından kamuya memur alımlarının 65 bin kişiye kadar devam edeceği kaydedildi.

KAMUYA ENGELLİ MEMUR ALIMI VAR MI?

2021 yılında yüz bini bulacak olan kamuya alımlardan 6 bini engelli memur olacak. Engelli memur alımı var mı araştıran kişilere Yeni Ekonomi Programı ile 2021 yılında 6 bin engelli memur alınacağını belirtelim. Kamuya 6 bin yeni alımla birlikte toplam engelli çalışan sayısının 64 bini geçmesi bekleniyor.

KAMUYA KOMİSER, POLİS VE BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Yeni Ekonomi Programı ile ihtiyaca göre nakil yöntemi veya açıktan atanacak ilave personelin atamalarına da bu süreçte devam edileceği açıklandı. Binlerce vatandaşın merakla araştırdığı bekçi alımları ne zaman, polis alımları yapılacak mı sorusunun cevabı da geldi. 2021 bütçesi teklifine göre kamu personel giderleri kamuda istihdam edilecek yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 arttırılarak 385 milyar 10 milyon liraya olarak belirlendi. 2020 bütçesinde 60 bin kamu personel alımı öngörülürken, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaca göre, bekçi, polis ve komiser alımı yapılacağı bildirildi.

KAMUYA DOKTOR, HEMŞİRE VE SAĞLIK MEMURU ALIMI NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını devam ederken ihtiyaç olan doktor, eczacı, sağlık memuru, uzman doktor, hemşire başta olmak üzere sağlıkçı alınmıştı. 2021 yılında da bu alandaki kadrolara öncelikli olarak alımlar yapılmaya başlanacak.

BAKAN ALBAYRAK ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMİNİ AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eylül ayının sonunda açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda “işgücü ve istihdam” başlığı altında kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımlarının yapılacağı belirtildi. YEP’in ilgili bölümünde, “Çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır” denilmişti.

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