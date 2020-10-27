Kamuya engelli memur alımı 2021... Engelli atamaları ne zaman olacak? İşte devlet kadrosuna engelli memur alım tarihi!

Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, bekçi, polis, sağlık çalışanı açığı ile birlikte yeni personel alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırıyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri geçen hafta itibari ile başladı. 27 Ekim salı günü ise bütçe teklifinin geneli üzerinden görüşmelere devam ediliyor. Yapılan görüşmelerin ardından bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının 2021 yılı bütçe teklifleri görüşülmeye başlanacak. Yeni istihdam için de bilgi paylaşılacak. Kamuya 2021 yılı için engelli memur alınması da bekleniyor. Peki engelli atamaları ne zaman yapılacak? 2021 engelli memur alım tarihi var mı? ENGELLİ MEMUR ALIMLARI VAR MI? Geçtiğimiz aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'tan engelli memur alımı hakkında katıldığı bir TV programında açıklama gelmişti. Bakan Selçuk 2020 yılı engelli memur alımları için yorumda bulunmuş, 2021 engelli atamaları hakkında bilgi vermemişti. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması;

"Engelli atamaları konusunda biz aracı bakanlığız. Normalde biz kamuda engelli kadrolarının bildirilmesi için yazı yazıyoruz. Oradan gelen rakamları aldıktan sonra atama yapıyoruz. Dolayısıyla bakanlıklarımız engelli kadrolarını bildirdikleri zaman bu atamayı yapacağız. Biz onları bekliyoruz.

2020 yılı için en önem verdiğimiz konu erişilebilirlik. Kamunun daha erişilebilirlik olmasının bekliyorduk. Ama salgın dönemi ile çalışmalar sekteye uğradı. Ama inanıyoruz ki saglının etkileri azaldıkça bunu arttıracağız. Dünya Engelliler gününde erişilebilirlik ödülü vererek kamuyu teşvik ediyoruz. Bu sene de ödülümüzü vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. KAMUYA PERSONEL ALIMI YÜZ BİNİ BULACAK Yarın yapılan görüşmelerin ardından bütçe taklifinin açıklanmasıyla birlikte 2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte bakanlıklara ne kadar personel alınacağı bilgisi paylaşılacak. Yeni Ekonomi Programı öncesinde bütçelendirilen ve uygun olduğu saptanan 35 binin üzerinde personel alımı gerçekleştirilecek. Ardından kamuya memur alımlarının 65 bin kişiye kadar devam edeceği kaydedildi. KAMUYA ENGELLİ MEMUR ALIMI VAR MI? 2021 yılında yüz bini bulacak olan kamuya alımlardan 6 bini engelli memur olacak. Engelli memur alımı var mı araştıran kişilere Yeni Ekonomi Programı ile 2021 yılında 6 bin engelli memur alınacağını belirtelim. Kamuya 6 bin yeni alımla birlikte toplam engelli çalışan sayısının 64 bini geçmesi bekleniyor.