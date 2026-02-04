FİNANS

Kamyon, otobüs ehliyeti alacaklar dikkat! Geçme notu düşürüldü

Ticari araç kullanmak isteyenlerin yeterlilik belgesi almak için girdiği sınavda sistemi değişti. Kamyon ve otobüs sürücüleriyle birlikte motokuryelerin de gireceği sınavları artık ÖSYM merkezi olarak yapacak. Uygulamalı sınav kalktı, yazılı sınav için geçme notu 70'ten 60'a düşürüldü.

Cansu Çamcı

Ticari araç sürücüleri için mesleki yeterlilik anlamına gelen SRC belgesi sınavlarında sistem değişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni "Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Kursları" yönetmeliği yayımlandı.

MAYIS BAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

1 Mayıs'tan itibaren SRC belgesi almak için sınavı kurslar değil ÖSYM yapacak. Kamyon ve otobüs şoförleriyle birlikte motokuryeler de düzenlemeye dahil edildi.

UYGULAMA SINAVI KALKTI, PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Merkezi ortak sınavda teorik bilgi ölçülecek. Uygulama sınavlar kaldırıldı. Teorik soruların yer aldığı sınavdan geçme notu da 70'ten 60'a düşürüldü.

60 ve üzerinde puan alan adaylar sınavda başarılı olmuş sayılacak. Kursiyerlere tanınan dört sınav hakkı da sekize çıkarıldı.

MOTOKURYELER İÇİN KONTENJAN ARTIRILDI

Hastalık, hamilelik, askerlik mazeretleri bulunan kursiyerlere, belgelendirmeleri şartıyla kayıt dondurma hakkı verilecek. Her dönemin eğitim ve sınavlarının grup onay tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde tamamlanmış olması gerekecek. Kurs ücreti valiliklerde oluşturulan komisyon tarafından her yıl ocak ayında belirlenecek.

Motokuryeler de eklendiği için kurs kontenjanlarında sıkıntı olmaması için de değişikliğe gidildi. Nüfus bazlı olarak açılabilecek kurs sayıları artırıldı.

Anahtar Kelimeler:
Motokurye ticari araç
