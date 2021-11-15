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Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı! Bakan Karaismailoğlu canlı yayında açıkladı

15.11.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul hakkında merak edilenleri açıkladı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında, "İstanbul Havalimanı için kazılan toprak kadar Kanal İstanbul'un yapılmasında toprak kazılmayacak. Kanal İstanbul'un yüzde 70'lik alanının su yolu, kazı yapılacak alanı yüzde 30'a tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı! Bakan Karaismailoğlu canlı yayında açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Bakan Karaosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Temelini attığımız Sazlıdere Köprümüz vardı. Burası Kanal İstanbul yolundan geçiyordu. Bu köprüyü Kanal İstanbul'a göre dizayn etmiştik. Kanal'ın ilk köprüsü olacak. Buradaki çalışmaları izledik.

"DEMİRYOLUNA DA BAŞLIYORUZ"

Kanal İstanbul bir su yolu. Kara yolu ve raylı sistemleri oluşturmak için önceden yapmak gerekiyor. Biz de bu yollarla birlikte Kanal yolunu açmış bulunuyoruz. Dünyanın en geniş tünelinden biri olan Cebeci tüneli, Hasdal'dan devam ettiğinizde 55 km'lik bir yoldur. Hem ulaşım aksıdır hem de köprüsü Kanal İstanbul köprüsüdür. Kanal İstanbul'a göre dizayn ettiğimiz demiryoluna da başlıyoruz.

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Halkalı-Kapıkule hattını tamamen Kanal İstanbul'a göre dizayn ettik. Kanal İstanbul hem zaman alacak, hem de maliyetli bir iş. Önce alternatif yolları yapmak gerekir. Dünyadaki bu deniz ticaret alanlarındaki hareketlilik, dünyanın merkezinde bulunmamız bizim böyle lojistik koridorlara yön vermemiz çok önemli.

"İSTANBUL'DA 40 BİN GEMİ HAREKETİ VAR"

En ekonomik koridor ülkemizden geçendir. İstanbul'da 40 bin gemi hareketi var. İstanbul bunu kaldıracak bir kapasitede değil. Bugün İstanbul Boğazı'nda 20 saate varan bekleme süreleri var. 2030'da 25 milyar ton ticaret hacmine çıktığında kaldıramayacak bir boyuta ulaşacak. Ülkenizin gelişmesi için köprülere, yollara ihtiyaç var.

"KAZI YAPILACAK ALAN YÜZDE 30'A TEKABÜL EDİYOR"

Gelecekteki ihtiyaçlara devlet olarak şimdiden çözüm bulmak lazım. Köprüye karşı çıkanla Kanal'a karşı çıkan aynı zihniyette. İstanbul Havalimanı için kazılan toprak kadar Kanal İstanbul'un yapılmasında toprak kazılmayacak. Kanal İstanbul'un yüzde 70'lik alanının su yolu, kazı yapılacak alanı yüzde 30'a tekabül ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan CNN Türk Adil Karaismailoğlu
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