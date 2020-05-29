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Kanatlı sektörünün gözü kulağı turizmde

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.05.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kovid-19 nedeniyle satışları düşen kanatlı sektörü, salgın nedeniyle sezonu geç açacak olan turizm kesiminin hareketlenmesini bekliyor.

Kanatlı sektörünün gözü kulağı turizmde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle toplu satışı düşen kanatlı sektörü, turizm sezonunun açılacağı tarihe odaklandı.

Tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınından etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Her ne kadar turizm dendiğinde akla deniz, kum ve güneş gelse de sektör birçok iş koluna doğrudan katkı sunuyor. Bunların başında da otellere satış yapan gıda firmaları geliyor. Sektörün toplu satışı ise salgın döneminde geriledi.

Sıcak hava nedeniyle yazın ev içi tüketimde düşüş yaşayan kanatlı sektörü bu dönemdeki açığını en büyük müşterileri olan turizmcilerle karşılıyor.

Kanatlı sektörü şimdi salgın nedeniyle sezonu geç açacak olan turizm sektörünün yeniden hareketlenmesini heyecanla bekliyor.

SATIŞLARIN YÜZDE 25'İ TURİZME

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başlamasıyla evde kalan vatandaşların yumurta tüketiminin arttığını söyledi.

Yumurtanın yanında özellikle ramazan ayında tavuk tüketiminin de hane halkı için arttığına işaret eden Girit, şöyle konuştu:

"Lokanta ve kafeler kapanınca toplu satışlarımızda gerileme oldu. Genel olarak yaz aylarında vatandaşların tavuk tüketimi azalır. Yazın sektörün kurtarıcıları oteller olur. Bu dönem tavuk satışının yaklaşık yüzde 25'ini turizm sektörüne yapılırdı ancak salgından dolayı biraz geri kaldık. En az turizmciler kadar bizler de otellerin açılmasını dört gözle bekliyoruz."

Yazın bir diğer önemli satış kalemin de mangal için kullanılan tavuk ürünleri olduğunu dile getiren Girit, yeni normalle birlikte bu açığı kapatacaklarına inandığını dile getirdi.

Salgın sürecinde gıdanın öneminin bir kez anlaşıldığını aktaran Girit, "İhracatta bütün kalemler dünya genelinde düşerken, gıdada ise artıyor. Türkiye bu süreçte gıda tedarik zincirinin aksamasına engel oldu. Ülkemiz salgın döneminde çok başarılı bir sınav verdi. Kanatlı ihracatında da geçen seneye göre hemen hemen aynı ihracat rakamını yakalıyoruz. Hem iç piyasayı hem de ihracatımızı aksatmadan üretim yapmaya devam ediyoruz. Türkiye, kanatlı sektöründe kendine yeten bir ülke." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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