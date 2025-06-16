Kanun teklifi sunuldu: Menzile ve bataryaya göre ÖTV değişebilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) sunulan yeni yasa teklifi, birçok düzenlemeyi kapsıyor. 2016'dan bu yana defalarca değişen otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) şartlarında da yeni bir değişikliğe gidilmesi hedefleniyor.

21 maddelik teklifin 14'üncü maddesinde, "Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12'nci maddesinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına tanınan yetki genişletilerek, taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme imkânı getirilmiştir" ifadelerine yer veriliyor.

Bu kapsamda, otomobillerin silindir hacimleri, elektrikli motor gücü ve fiyatlarına göre şekillenen mevcut ÖTV sisteminin yenileneceği anlaşılıyor.

ÖTV ORANLARI FARKLILAŞACAK!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM başkanlığına sunulduğunu söyledi.

Yürütme ve yürürlük dahil 21 maddeden oluşan teklifin amacı "Kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılması, dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payının artırılması, ihtilafların önlenmesi ve hukuki belirliliğin artırılması" olarak tanımlanıyor.

Teklif ile 87.03 GTİP kodlu binek otomobillerin ÖTV oranları ve matrahları, piyasa fiyatlarını etkilemeden güncellenmekte. Aynı listenin 87.04 GTİP kodundaki kamyonetlerden, özellikle arazi taşıtı sınıfındaki araçlar için ise ÖTV oranları farklılaştırılacak.

Teklife göre bu düzenlemeler ile taşıt fiyatlarının güncel ekonomik koşullara uygun şekilde vergilendirilmesi amaçlanıyor.

Aynı maddeye göre, 87.03 GTİP numarasında yer alan diğerleri satırı altındaki bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobilleri ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin güncelliğini kaybeden matrah eşikleri nedeniyle, neredeyse tamamı, bulundukları motor silindir hacmi aralığındaki en yüksek ÖTV oranları olan; yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 oranlarından vergilendirildiğinden, söz konusu matrah eşikleri piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek şekilde yeniden belirlenecek.

Menzil ve batarya kapasitesine göre farklı ÖTV belirleme yetkisi

Ayrıca ÖTV kanununa eklenen değişiklikle Cumhurbaşkanına 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtların, motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri itibarıyla farklı oranlar belirleme yetkisi de veriliyor.

Teklifte kayıt dışılıkla mücadele kapsamında, Petrol Piyasası Kanununda daha önce akaryakıt sektörü için getirilen dağıtıcılar arasındaki akaryakıt ticaretine yönelik sınırlamaya benzer şekilde, LPG sektöründe faaliyette bulunanlar için de herhangi bir dağıtıcıdan temin edilen LPG’nin başka bir dağıtıcıya satılmasına ilişkin kısıtlama getiriliyor.

İndirimli kurumlar vergisine düzenleme

Ayrıca teklifte yatırım teşvik belgesine bağlı olarak uygulanan indirimli kurumlar vergisi uygulaması, "verimli yatırımların teşvik edilmesini sağlamak ve sınırsız bir şekilde indirim uygulamasının önüne geçmek amacıyla", yeni teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlara uygulanmak üzere düzenlemeler yapılacak.

Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ile ise farklı kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca Ar-Ge, tasarım ve belirli oranda destek personeline ödenen ücretlere sağlanan istisna ve teşvikin, sınırsız kullanımının önüne geçmek amacıyla aylık olarak belli bir tutar ile sınırlandırılması öngörülüyor.