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KAP'a bildirildi: Erdemir'de temettü teklifi belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.02.2024 11:53
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Erdemir, 2023 için net 0,45 TL temettü ödeme teklifi sunulmasına karar verdi. Bedelsiz sermaye artırımı kararı da alındı

KAP'a bildirildi: Erdemir'de temettü teklifi belli oldu

Erdemir Yönetim Kurulu, 2023 için temettü teklifini açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 2023 için 1 TL nominal değerli paya 0,45 TL net temettü teklifi sunulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, kâr dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde, şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, 2024 yılı Mart ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Şirket KAP'a yaptığı ayrı bir açıklamayla yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını belirtti.

Açıklamaya göre şirket 3,5 milyar TL olan sermayesinin enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle yüzde 100 artışla 7 milyar TL'ye çıkarılmasına, artırım neticesinde oluşacak payların ortaklara kaydi pay olarak bedelsiz dağıtılmasına karar verildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
KAP Temettü erdemir
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