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KAP açıklaması geldi! Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını sattı

Eczacıbaşı Holding, KAP'a yaptığı açıklamada, Şişli’de bulunan 193 Ofis Binasını 2,25 milyar TL bedelle sattığını açıkladı.

KAP açıklaması geldi! Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını sattı
Melih Kadir Yılmaz

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan ofis binasını sattığını duyurdu.

2,25 MİLYAR LİRAYA SATILDI

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli'de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

(*) Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
ofis eczacıbaşı holding
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