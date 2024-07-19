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Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ile ilgili düzenleme: Artık böyle kiralanacak!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.07.2024 15:26
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Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralanması usulünde değişikliğe gidildi. "Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ile ilgili düzenleme: Artık böyle kiralanacak!

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama usulünün kaldırıldığı belirtildi.

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Açıklamada, bütün pazar yerlerinde bulunan satış yerlerinin yalnızca tahsis usulüyle kullandırılması ve mevcuttaki sınırlı ayni haklar ve kiracılık haklarının daha önce tesis edilen sınırlı ayni hak süresinin sonuna kadar geçerli olmasının sağlandığı da ifade edildi.

Böylelikle, pazar yerlerindeki satış yerlerinin pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama sorununun çözüldüğü belirtilen açıklamada, kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesinin de önüne geçildiği kaydedildi.

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resmi gazete Pazar düzenleme
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