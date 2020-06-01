FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kapalıçarşı'da esnaf son hazırlıklarını tamamladı

Kapalıçarşı'da esnaf son hazırlıklarını tamamladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2020 10:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı olan Kapalıçarşı, bugün kapılarını açıyor. Açılış töreni öncesi esnaf çarşıya gelerek son hazırlıklarını tamamladı.

Kapalıçarşı'da esnaf son hazırlıklarını tamamladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 24 Mart'ta müşteri giriş çıkışına tamamen kapatılan Kapalıçarşı, bugün yeniden açılıyor. Çarşının açılışı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın katılımıyla saat 10.00'da gerçekleşecek. Açılış öncesi dükkanlarına gelen esnaf heyecanlı olduğunu belirtirken, bazıları bugün kalabalığın az olacağını bazıları ise çok olacağı söylüyor.

"MERAK İÇİN GELENLER OLUR AMA FAZLA KALABALIK OLMAZ"

Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Samet Zor, "İyi oldu açılması, ufak ufak normalleşmeye başlaması. Kapalıçarşı'da kuyumcuyum ben. Geçen süreçte herhangi bir problem olmadı. Yine işimize maskeli, eldivenli bir şekilde devam ettik" dedi.

Kuyumcu Serkan Çağman ise, "Çok mutluyuz, yaklaşık 2 buçuk aydır çarşı kapalı, hiçbir şekilde gelmedik. İşimiz gücümüz yarım kaldı. İnşallah tekrar böyle bir şey yaşamayız, mutluyuz. Bugün mutlaka kalabalık olur" diye konuştu.

Kuyumcu Özcan Şemiloğlu, "Vallahi çok heyecanlıyız, 2 buçuk aydır hep evdeydik zaten. Birkaç defa dışarı çıktık, o da kontrollü şekilde. 2 buçuk aydan sonra ilk defa çarşıya geliyoruz ama yine dikkat edeceğiz, maskelerimizi takacağız, dezenfektan kullanacağız. Bugün herkes temizliğe gelir. Merak için gelenler olur ama fazla kalabalık olmaz. Uçak seferleri açıldıktan sonra başlar kalabalık. Müşteri az olur, ancak dövizcilerde iş olur" dedi.

ESNAFIN SON HAZIRLIKLAR

Dükkanlarına giren esnaf da son hazırlıklarını tamamladı. Kuyumcu dükkanlarında altınlar parlatılıp vitrinlere dizildi, baharat dükkanlarında da boş raflar yeniden dolduruldu. Süs eşyalarının dizildiği raflar ise çarşının renkli görüntülerini yeniden ortaya çıkardı. Çarşının sokaklarında esnafın oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Bugün son gün! İndirimi kaçırmayınBugün son gün! İndirimi kaçırmayın
İşte tasarrufu kolaylaştıran yöntemler...İşte tasarrufu kolaylaştıran yöntemler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Yeni bir döneme geçiyoruz

Yeni bir döneme geçiyoruz

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Kamuda mesai saatleri düzenlemesi

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Milyonlarca vatandaş o vergi için ödediği paraları iade alabilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

Kurumlar vergisi beyannamesi için bugün son gün

Bugün son gün! İndirimi kaçırmayın

Kamu bankalarından yeni kredi paketi (Konut, otomobil, tatil kredisi oranları) İşte örnek ödeme tablosu

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Uçak seferleri bugün başlıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan alınan önlemlerle ilgili açıklama

Yeni bir döneme geçiyoruz

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Altın fiyatları 1 Haziran: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.