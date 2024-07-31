Kapalıçarşı kuyumcuları ne olduğunu anlamadı, Maliye baskın yaptı! 16 bin TL gelir gösterdiler başlarına bela oldu: Maliye'den 707 adrese vergi baskını

Son dakika: Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında vergilendirilmeyecek alan bırakmamaya hazırlanan hükümetin yeni planını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamıştı. Bu kapsamda ekipler ayda 3, yılda 12'den az olmamak kaydıyla yoklamaya gidecekti. Bugün beklenen hamle Maliye'den geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 bin kişilik ekibiyle kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirdeki 707 adresinde eş zamanlı denetim başlattı.

BİRÇOK MARKA DENETİME GİRDİ

Aralarında dev markaların da bulunduğu kuyumculara yapılan vergi denetim baskını sırasında yetkililerin KDV oranları ve IBAN hesaplarını mercek altına aldığı ifade ediliyor.

STOKLAR TEK TEK SAYILACAK

Saha denetimlerinde mükelleflerin mevcut stoklarının tek tek sayımı gerçekleştirilecek.

Sayım yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taşlar alım-satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgesiz döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da tespit edilecek. Ayrıca, iş yerlerinde başkalarına ait pos cihazlarının kullanılıp kullanılmadığı da kontrol edilecek.

Saha denetimlerinde riskli olduğu tespit edilen mükellefler, ayrıca vergi incelemesine alınacak.

Bakanlık, kuyumculuğun ardından diğer sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek bu yıl denetimsiz hiçbir alan bırakmayacak.

16 BİN TL GELİR GÖSTERİYORLARDI

Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahının 16 bin 46 lira olduğunu söyleyen Şimşek bunun doktorda 27 bin 376 lira, avukatta 17 bin 805 lira kaydedildiğine dikkat çekerek, “Bütün bu alanlarda yetki alacağız. Gidip hasılat tespiti yapacağız. Sonra o hasılata aykırı beyanda bulunanlardan izah isteyeceğiz. Sabahtan kapanışa kadar kasada oturacağız, hasılat tespiti yapacağız. Bunu değişik aylarda tekrarlayacağız. Eğer beyan bu hasılatla uyumlu değilse izaha davet edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR...