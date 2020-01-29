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Kapalıçarşı'da altın

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyrederek 301,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yatay seyrederek 301,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA AlışSatış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,20301,40 301,20 301,40Cumhuriyet Ata Lira 1.985,002.006,00 1.985,002.006,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 274,70278,70 274,70278,80 Lira (Tam) Ziynet 1.940,001.960,00 1.940,001.960,00 Yarım Ziynet 970,00980,00 970,00980,00 Çeyrek Ziynet 485,00490,00

485,00490,00

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