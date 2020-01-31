Kapalıçarşı'da altın,

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA AlışSatış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 303,70303,90 303,80304,00 Cumhuriyet Ata Lira 2.001,002.022,00 2.002,002.023,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 277,00281,00 278,00282,00 Lira (Tam) Ziynet 1.956,001.976,00 1.957,001.977,00 Yarım Ziynet 978,00988,00 979,00989,00 Çeyrek Ziynet 489,00494,00
490,00495,00
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